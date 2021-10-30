https://ria.ru/20211030/vzyatka-1756968998.html

В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки

В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки - РИА Новости, 30.10.2021

В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки

Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:58

2021-10-30T04:58

2021-10-30T16:15

происшествия

благовещенск

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в пятницу на одной из парковок Благовещенска руководитель коммерческой организации передал подозреваемому 300 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги были частью взятки в 1,2 миллиона рублей за содействие в решении спора между организацией, исполнившей работы по договорам подряда, и их заказчиком."Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-разыскных мероприятий, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании взяткополучателя во время получения им незаконного денежного вознаграждения", — сообщили в СК.Задержанный находится в СИЗО, решается вопрос о его заключении под стражу.

https://ria.ru/20211029/prigovor-1756936209.html

благовещенск

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия