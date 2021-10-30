Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211030/vzyatka-1756968998.html
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки - РИА Новости, 30.10.2021
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки
Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T04:58
2021-10-30T16:15
происшествия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, в пятницу на одной из парковок Благовещенска руководитель коммерческой организации передал подозреваемому 300 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги были частью взятки в 1,2 миллиона рублей за содействие в решении спора между организацией, исполнившей работы по договорам подряда, и их заказчиком."Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-разыскных мероприятий, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании взяткополучателя во время получения им незаконного денежного вознаграждения", — сообщили в СК.Задержанный находится в СИЗО, решается вопрос о его заключении под стражу.
https://ria.ru/20211029/prigovor-1756936209.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c54ee7a1c20465b36805a8e3a7d77af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
04:58 30.10.2021 (обновлено: 16:15 30.10.2021)
 
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки

В Благовещенске при получении взятки задержали начальника отдела противодействия коррупции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в пятницу на одной из парковок Благовещенска руководитель коммерческой организации передал подозреваемому 300 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги были частью взятки в 1,2 миллиона рублей за содействие в решении спора между организацией, исполнившей работы по договорам подряда, и их заказчиком.
"Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-разыскных мероприятий, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании взяткополучателя во время получения им незаконного денежного вознаграждения", — сообщили в СК.
Задержанный находится в СИЗО, решается вопрос о его заключении под стражу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 19:48
На Кубани командира взвода ГИБДД приговорили к штрафу за взятки
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финики
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
Лента новостейМолния
Специалист рассказала, кому лучше не употреблять финикиВ США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности