04:58 30.10.2021 (обновлено: 16:15 30.10.2021)
В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки
В Благовещенске при получении взятки задержали начальника отдела противодействия коррупции
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции региона, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в пятницу на одной из парковок Благовещенска руководитель коммерческой организации передал подозреваемому 300 тысяч рублей. Предполагается, что эти деньги были частью взятки в 1,2 миллиона рублей за содействие в решении спора между организацией, исполнившей работы по договорам подряда, и их заказчиком.
"Преступление выявлено в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-разыскных мероприятий, обеспечивших оперативное сопровождение при задержании взяткополучателя во время получения им незаконного денежного вознаграждения", — сообщили в СК.
Задержанный находится в СИЗО, решается вопрос о его заключении под стражу.