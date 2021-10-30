https://ria.ru/20211030/volontery-1756967656.html

Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак

Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак - РИА Новости, 30.10.2021

Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал волонтерам, выгуливающим собак, пока хозяева на карантине, до прогулки узнать... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:12

2021-10-30T04:12

2021-10-30T04:19

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал волонтерам, выгуливающим собак, пока хозяева на карантине, до прогулки узнать побольше информации о повадках и предпочтениях животного, а на улице вести себя максимально спокойно и успокаивать пса."Собаководам, которые находятся сейчас в зоне риска или на самоизоляции без возможности выгуливать своего питомца, я советую доверить это дело более молодому члену семьи с хорошим иммунитетом или обратиться за помощью к волонтерам. Тем, кто будет выгуливать незнакомую собаку, важно понимать, что ей потребуется адаптация и время для того, чтобы привыкнуть к новому человеку. Важно быть внимательным к питомцу и, конечно же, не отпускать его с поводка", – сказал Голубев.Подготовка к прогулкеДо прогулки он советует волонтерам узнать у хозяина о характере и особенностях животного. Следует расспросить, что нравится псу, какие игры или активности он предпочитает.Он пояснил, что лучше всего знакомиться с собакой дома у хозяина. Это не должно вызывать нервозности у питомца, поскольку он находится в безопасности. "В нынешней ситуации подойдет подъезд дома. Пусть хозяин откроет дверь и оставит ее открытой, а вы на безопасном расстоянии подзовите собаку и познакомьтесь с ней", - говорит кинолог.При первом знакомстве Голубев советует протянуть руку открытой ладонью вверх, позволяя себя обнюхать. Разговаривать следует привычным голосом, ласково и дружелюбно. "Не оказывайте назойливых знаков внимания. Избегайте любых резких движений и громких звуков. Назовите собаку по имени и предложите любимое лакомство. Для того чтобы собака начала доверять постороннему человеку, необходимо время", - говорит кинолог.Если хозяин использует определенную фразу, чтобы обозначить процесс прогулки, эксперт предлагает узнать о ней. Обычно используется слово "гулять". "Будьте последовательны в своих действиях и не пытайтесь нарушить привычные ритуалы: испугавшись, собака может просто отказаться с вами гулять", - рассказал Голубев.Первое время понадобится помощь хозяина. Ошейник на питомца лучше всего надевать владельцу животного, советует специалист. Перед тем как отправиться на прогулку, необходимо убедиться, что амуниция надежно закреплена. Категорически запрещается выгуливать незнакомых собак без поводка или на рулетке. "Убедитесь, что у собаки есть адресник, если его нет, напишите телефон хозяина маркером на ошейнике либо прикрепите к ошейнику бирку с контактами владельца", - отметил специалист.Поведение на улицеКак советует кинолог, во время прогулки лучше всего дать понять окружающим, что собака гуляет не с хозяином. Это важно, особенно если кто-то захочет познакомиться с питомцем на улице. "Выгуливайте собаку строго по маршруту, который вам обозначил хозяин, и позвольте животному спокойно справить свои физиологические нужды: не пытайтесь торопить питомца, это может привести к тому, что из-за стресса процесс займет еще больше времени", - сказал эксперт.По его словам, если собака находится в паническом состоянии, боится или прячется, отказываясь продолжать прогулку, надо спокойно дождаться, когда она успокоится. "Начинайте двигаться только после того, как собака перестала метаться на поводке. Ведите себя спокойно и уверено. Если собака начинает самостоятельно передвигаться, идёт вперед – обязательно похвалите её", - говорит Голубев.Он отметил, что волонтер должен сохранять максимальное спокойствие, показывая питомцу на собственном примере, что бояться нечего, нет никаких поводов для волнения. Для успокоения собаки можно взять с собой на прогулку лакомство и поощрять собаку за согласие выполнять команды. "И вам, и питомцу потребуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, главное - не настаивайте и не заставляйте собаку насильно с вами дружить", - подчеркнул Голубев.Если произошла непредвиденная ситуация, и волонтер не знает, как поступить, следует позвонить хозяину и спросить, как лучше действовать. "Также всегда помните о том, что во время прогулки с чужой собакой категорически запрещается спускать ее с поводка. Помните, что вы несете ответственность за поведение собаки, она должна оставаться безопасной для окружающих и сама быть в безопасности", - сказал Голубев.

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https://ria.ru/20210925/obuchenie-1751734204.html

https://ria.ru/20211004/sobaka-1752920424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)