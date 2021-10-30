https://ria.ru/20211030/udar-1756971132.html

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России - РИА Новости, 30.10.2021

FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России

Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход официального Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T07:16

2021-10-30T07:16

2021-10-30T07:16

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Союзники США в Европе и Тихом океане оказывают влияние на Белый дом, чтобы предотвратить переход официального Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может "придать смелости" России. Соответствующую информацию распространило издание Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает газета, ядерная политика США со времен Холодной войны остается "намеренно расплывчатой." Теоретически Штаты могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными, находясь под их "ядерным зонтиком".Сейчас Белый дом изучает политику возможного применения ядерного оружия и разослал союзникам анкеты, чтобы узнать их отношение к этому вопросу. Как пишет FT, против пересмотра политики выступили Лондон, Париж, Берлин, Токио и Канберра.Заявление министра обороны ГерманииНа прошлой неделе министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять России, что западные страны готовы использовать и такие средства.После этого высказывания минобороны России вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту. Ему было указано, что "подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации". Глава военного ведомства Сергей Шойгу отметил, что Крамп-Карренбауэр обязана знать, чем ранее заканчивалось для Германии и Европы стягивание сил к границам России.В МИД России отметили, что заявления немецкого министра показали незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации. Глава ведомства Сергей Лавров назвал слова Крамп-Карренбауэр фантазиями. "Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там (Крамп-Карренбауэр – ред.), в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием - это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов", - сказал он.Новый план НАТОРанее министры обороны стран НАТО министры утвердили новый план усиления обороны альянса. По информации западных СМИ, которые ссылаются на дипломатов, план разработан на случай "атаки со стороны России сразу по нескольким фронтам".Эта стратегия, по данным СМИ, носит конфиденциальный характер и отличается от уже имеющихся планов региональной обороны. В частности, указывается, что она направлена на подготовку к обороне в случае "одновременной атаки со стороны России в регионе Балтии, на Черном море, при возможном использовании ядерного оружия, пиратских атаках на информационные системы, а также ударов из космоса".Отмечается, что в НАТО не считают такую атаку "неизбежной", но то, что в России разрабатывается современное оружие, а к границам союзников, как утверждается, стягиваются войска и техника, делает такой план необходимым. Официальных подтверждений подготовки такого плана пока не было.

https://ria.ru/20210208/nato-1596440083.html

https://ria.ru/20211022/udar-1755861210.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755475864.html

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