https://ria.ru/20211030/rashkin-1757008235.html
КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов
КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов - РИА Новости, 30.10.2021
КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов
КПРФ разбирается с ситуацией с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:36
2021-10-30T15:36
2021-10-30T19:02
происшествия
геннадий зюганов
валерий рашкин
кпрф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. КПРФ разбирается с ситуацией с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Зюганов пообещал, что позже партия прокомментирует инцидент."Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся — прокомментируем", — добавил парламентарий.Накануне вечером стало известно, что Рашкина задержали с тушей убитого лося. По словам самого депутата, тушу он нашел, когда гулял в лесу, и решил отвезти ее домой. Но недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части тела животного.Следственный комитет начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте. Эта статья предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с агентством назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена думской комиссии по регламенту Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не раньше, чем закончится региональная неделя (7 ноября).
https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html
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происшествия, геннадий зюганов, валерий рашкин, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:36 30.10.2021 (обновлено: 19:02 30.10.2021)
КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов
Зюганов: КПРФ разбирается в ситуации с депутатом Рашкиным, подозреваемым в браконьерстве