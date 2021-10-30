https://ria.ru/20211030/rashkin-1757008235.html

КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов

КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов - РИА Новости, 30.10.2021

КПРФ разбирается в ситуации с Рашкиным, заявил Зюганов

КПРФ разбирается с ситуацией с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:36

2021-10-30T15:36

2021-10-30T19:02

происшествия

геннадий зюганов

валерий рашкин

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. КПРФ разбирается с ситуацией с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, заявил РИА Новости лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Зюганов пообещал, что позже партия прокомментирует инцидент."Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают. Разберемся — прокомментируем", — добавил парламентарий.Накануне вечером стало известно, что Рашкина задержали с тушей убитого лося. По словам самого депутата, тушу он нашел, когда гулял в лесу, и решил отвезти ее домой. Но недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части тела животного.Следственный комитет начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте. Эта статья предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить и санкция составит уже до пяти лет.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с агентством назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена думской комиссии по регламенту Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не раньше, чем закончится региональная неделя (7 ноября).

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756894457.html

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происшествия, геннадий зюганов, валерий рашкин, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина