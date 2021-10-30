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"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС
"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС - РИА Новости, 30.10.2021
"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС
Корабль "Прогресс МС-18" с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС), трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T04:42
2021-10-30T04:44
байконур (город)
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-18" с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС), трансляция идет на сайте "Роскосмоса".По данным на сайте госкорпорации, грузовик доставил на станцию почти полторы тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа и укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он везет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борту "Прогресса МС-18" по килограмму яблок, грейпфрутов и апельсинов, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.Грузовик привез космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали РИА Новости ранее в службе психологической поддержки экипажа.Также на корабле отправили 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская. В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.Грузовик был запущен 28 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а", впервые украшенной росписью под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20211028/progress-1756605394.html
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байконур (город), российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
04:42 30.10.2021 (обновлено: 04:44 30.10.2021)
 
"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

"Прогресс МС-18" с продуктами, оборудованием и детскими рисунками пристыковался к МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-18" с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС), трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
По данным на сайте госкорпорации, грузовик доставил на станцию почти полторы тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа и укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он везет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.
Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борту "Прогресса МС-18" по килограмму яблок, грейпфрутов и апельсинов, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.
По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-18 со стартовой площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:17
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Грузовик привез космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали РИА Новости ранее в службе психологической поддержки экипажа.
Также на корабле отправили 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская. В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.
Грузовик был запущен 28 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а", впервые украшенной росписью под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
LIVE: Запуск ракеты Союз 2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 03:08
Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
 
Байконур (город)Российская академия наукКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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