https://ria.ru/20211030/progress-1756968458.html

"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС - РИА Новости, 30.10.2021

"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС

Корабль "Прогресс МС-18" с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС), трансляция идет на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T04:42

2021-10-30T04:42

2021-10-30T04:44

байконур (город)

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Корабль "Прогресс МС-18" с грузами для космонавтов пристыковался Международной космической станции (МКС), трансляция идет на сайте "Роскосмоса".По данным на сайте госкорпорации, грузовик доставил на станцию почти полторы тонны различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для внекорабельной деятельности, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа и укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он везет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борту "Прогресса МС-18" по килограмму яблок, грейпфрутов и апельсинов, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.Грузовик привез космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали РИА Новости ранее в службе психологической поддержки экипажа.Также на корабле отправили 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская. В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.Грузовик был запущен 28 октября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а", впервые украшенной росписью под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С помощью их двигателей выполняются коррекции орбиты станций. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20211028/progress-1756605394.html

https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)