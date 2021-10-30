https://ria.ru/20211030/peresadka-1757005863.html
В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени
В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени - РИА Новости, 30.10.2021
В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени
Военные врачи в Санкт-Петербурге выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:08
2021-10-30T15:08
2021-10-30T16:55
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Военные врачи в Санкт-Петербурге выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.Сложность операции была в ее неплановом характере, хотя все трансплантации готовятся заранее.Как уточнили в Минобороны, ранее пациентка находилась в одном из лечебных учреждений города в отделении реанимации. Несмотря на проведение интенсивной терапии, состояние ребенка стремительно ухудшалось, прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность. В итоге девочка впала в кому.По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга главный трансплантолог МО России, начальник клиники госпитальной хирургии Ильей Дзидзава принял решение о неотложной трансплантации."К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. В настоящее время девочка в ясном сознании, дыхание самостоятельное, функция почек восстанавливается, получает лечение в отделении интенсивной терапии, функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет", — уточнили в министерстве.Трансплантация печени была выполнена бригадой трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии под руководством главного хирурга академии генерал-майора Богдана Котива.
https://ria.ru/20211020/peresadka-1755319125.html
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15:08 30.10.2021 (обновлено: 16:55 30.10.2021)
В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени
Минобороны: военные врачи выполнили уникальную операцию по пересадке печени ребенку
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Военные врачи в Санкт-Петербурге
выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
"Врачи Военно-медицинской академии имени Кирова провели уникальную операцию по детской трансплантации печени при печеночной недостаточности. Данная операция в Санкт-Петербурге была выполнена впервые", — рассказали в ведомстве.
Сложность операции была в ее неплановом характере, хотя все трансплантации готовятся заранее.
Как уточнили в Минобороны, ранее пациентка находилась в одном из лечебных учреждений города в отделении реанимации. Несмотря на проведение интенсивной терапии, состояние ребенка стремительно ухудшалось, прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность. В итоге девочка впала в кому.
По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга главный трансплантолог МО Р
оссии, начальник клиники госпитальной хирургии Ильей Дзидзава принял решение о неотложной трансплантации.
"К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. В настоящее время девочка в ясном сознании, дыхание самостоятельное, функция почек восстанавливается, получает лечение в отделении интенсивной терапии, функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет", — уточнили в министерстве.
Трансплантация печени была выполнена бригадой трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии под руководством главного хирурга академии генерал-майора Богдана Котива.