https://ria.ru/20211030/peresadka-1757005863.html

В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени

В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени - РИА Новости, 30.10.2021

В Минобороны рассказали об уникальной операции по пересадке печени

Военные врачи в Санкт-Петербурге выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T15:08

2021-10-30T15:08

2021-10-30T16:55

общество

санкт-петербург

здоровье - общество

россия

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150872/03/1508720345_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_86487046d7511cf1b4ed4ca8c00566fe.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Военные врачи в Санкт-Петербурге выполнили уникальную внеплановую операцию по пересадке печени ребенку, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.Сложность операции была в ее неплановом характере, хотя все трансплантации готовятся заранее.Как уточнили в Минобороны, ранее пациентка находилась в одном из лечебных учреждений города в отделении реанимации. Несмотря на проведение интенсивной терапии, состояние ребенка стремительно ухудшалось, прогрессировали тяжелые нарушения функции печени, развилась острая почечная недостаточность. В итоге девочка впала в кому.По обращению руководства Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга главный трансплантолог МО России, начальник клиники госпитальной хирургии Ильей Дзидзава принял решение о неотложной трансплантации."К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Операция длилась шесть часов, выполнена успешно. В настоящее время девочка в ясном сознании, дыхание самостоятельное, функция почек восстанавливается, получает лечение в отделении интенсивной терапии, функция трансплантата удовлетворительная, признаков отторжения нет", — уточнили в министерстве.Трансплантация печени была выполнена бригадой трансплантологов клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии под руководством главного хирурга академии генерал-майора Богдана Котива.

https://ria.ru/20211020/peresadka-1755319125.html

https://ria.ru/20210930/vaktsinatsiya-1752462772.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия