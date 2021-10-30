https://ria.ru/20211030/murashko-1757007276.html
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза, заявил Мурашко
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза, заявил Мурашко - РИА Новости, 30.10.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза, заявил Мурашко
За последнее время в России существенно ускорился прирост числа вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:23
2021-10-30T15:23
2021-10-30T17:03
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общество
россия
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михаил мурашко
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ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости. За последнее время в России существенно ускорился прирост числа вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы видим: по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы", — сказал он журналистам.По словам министра, сейчас к прививке следует подходить как к обязательной необходимости. "Фраза "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент. <…> Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — подчеркнул Мурашко.Накануне в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что первую прививку сделали 56 787 209 человек, полностью провакцинированы 50 960 796.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, лучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области (66,1 процента), Тыве (65,1 процента), Москве (62,7 процента), Санкт-Петербурге (62 процента) и Севастополе (61,1 процента).Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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общество, россия, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мурашко
15:23 30.10.2021 (обновлено: 17:03 30.10.2021)
Темпы вакцинации от COVID-19 выросли в четыре раза, заявил Мурашко
Мурашко: темпы вакцинации от COVID-19 выросли за полторы недели в четыре раза
ВЛАДИМИР, 30 окт — РИА Новости.
За последнее время в России
существенно ускорился прирост числа вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"Мы видим: по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы", — сказал он журналистам.
По словам министра, сейчас к прививке следует подходить как к обязательной необходимости.
"Фраза "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент. <…> Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь", — подчеркнул Мурашко.
Накануне в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что первую прививку сделали 56 787 209 человек, полностью провакцинированы 50 960 796.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой
, лучшие показатели коллективного иммунитета отмечаются в Московской области
(66,1 процента), Тыве (65,1 процента), Москве
(62,7 процента), Санкт-Петербурге
(62 процента) и Севастополе
(61,1 процента).
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.