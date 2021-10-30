https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756990627.html

В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:11

2021-10-30T12:11

2021-10-30T12:11

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 7267, 2. Санкт-Петербург – 3578, 3. Московская область – 2680", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 35, Ненецком автономном округе - 20, Чукотском автономном округе - 18.

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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