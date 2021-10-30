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В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:11
2021-10-30T12:11
2021-10-30T12:11
распространение коронавируса
общество
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москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 7267, 2. Санкт-Петербург – 3578, 3. Московская область – 2680", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 35, Ненецком автономном округе - 20, Чукотском автономном округе - 18.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 7267 случаев COVID-19