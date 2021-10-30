https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756981131.html
Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19
Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19
Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом за сутки, инфекция зафиксирована у 299 человек, следует из сообщения оперштаба... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:34
2021-10-30T10:34
2021-10-30T10:34
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
новокузнецк
междуреченск
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756712910_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_ecce37d0a94015b701d1d4ac49e4ba64.jpg
КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом за сутки, инфекция зафиксирована у 299 человек, следует из сообщения оперштаба региона.Предыдущий антирекорд в Кузбассе был зафиксирован 29 октября текущего года – 296 заболевших."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Пять пациентов скончались", – говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшее число заражений зафиксировано в Кемерово (52), Новокузнецке (44) и Междуреченске (30).По данным на субботу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 63 322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 957 пациентов, 1454 человека скончались.
https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html
кемеровская область
новокузнецк
междуреченск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756712910_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_f70de111579b9c898619d8127f80ba20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, здоровье - общество
Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Кузбассе за сутки выявили 299 случаев COVID-19