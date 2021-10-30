https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756981131.html

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19

Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом за сутки, инфекция зафиксирована у 299 человек, следует из сообщения оперштаба... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:34

2021-10-30T10:34

2021-10-30T10:34

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Кузбасс вновь обновил антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом за сутки, инфекция зафиксирована у 299 человек, следует из сообщения оперштаба региона.Предыдущий антирекорд в Кузбассе был зафиксирован 29 октября текущего года – 296 заболевших."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Пять пациентов скончались", – говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшее число заражений зафиксировано в Кемерово (52), Новокузнецке (44) и Междуреченске (30).По данным на субботу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 63 322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 957 пациентов, 1454 человека скончались.

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

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кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

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общество, кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, здоровье - общество