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Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19
Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021
Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордный 701 случай, выписаны 823 человека, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:24
2021-10-30T10:24
2021-10-30T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордный 701 случай, выписаны 823 человека, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 28 октября – 693. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 29 октября зарегистрирован 701 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 12 618 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены свыше 96 тысяч положительных на COVID-19, выздоровели 82 787 человека, умерли с диагнозом COVID-19 2978 человека (в том числе за последние сутки – 16).
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19
В Крыму за сутки выявили 700 случаев COVID-19