https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756980313.html

Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19

Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2021

Крым впервые преодолел антирекорд в 700 случаев COVID-19

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордный 701 случай, выписаны 823 человека, сообщает... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:24

2021-10-30T10:24

2021-10-30T10:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357074_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_ce589c7305cc71563c452a7122ee6781.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордный 701 случай, выписаны 823 человека, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 28 октября – 693. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 29 октября зарегистрирован 701 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 12 618 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены свыше 96 тысяч положительных на COVID-19, выздоровели 82 787 человека, умерли с диагнозом COVID-19 2978 человека (в том числе за последние сутки – 16).

https://ria.ru/20211030/knr-1756978259.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии