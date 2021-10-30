https://ria.ru/20211030/kod-1756969842.html

От Трампа потребовали предоставить исходный код его соцсети

От Трампа потребовали предоставить исходный код его соцсети - РИА Новости, 30.10.2021

От Трампа потребовали предоставить исходный код его соцсети

Бывшему президенту США Дональду Трампу угрожают отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в новой соцсети политика Truth... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T05:58

2021-10-30T05:58

2021-10-30T07:08

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Бывшему президенту США Дональду Трампу угрожают отзывом лицензии на открытое программное обеспечение, которое якобы используется в новой соцсети политика Truth Social."Похоже, что новая социальная сеть, которой владеет бывший президент США Трамп, так называемая Truth Social, использует исходный код Mastodon с различными добавлениями", - говорится в заявлении главы одноименной компании Юджина Рочко. Проект Mastodon описан как социальная сеть без рекламы, корпоративного контроля и с этичным дизайном. В Twitter на них подписан создатель сети микроблогов Джек Дорси и еще 27 тысяч человек.В опубликованном заявлении Рочко настаивает, что в основе соцсети Трампа лежит общедоступный код его платформы. Условием использования этого продукта является открытие доступа к продуктам на его основе, подчеркивает Рочко. Он отметил, что в письме в юридический отдел заявил, что соцсеть Трампа должна предоставить доступ к коду.Автор заявления не указывает, чем грозит отзыв лицензии, которой, по словам Рочко, регулируется использование программного кода, и на каком основании он делает вывод, что в основе соцсети Трампа лежит открытое программное обеспечение. Но он подчеркивает, что соцсеть Трампа в материалах, с которыми удалось ознакомиться тем, кому до запуска был предоставлен доступ, заявляет все права на код, а также фото- и видеоконтент.Ранее заблокированный на основных социальных платформах Трамп объявил о создании своей соцсети Truth Social. Приложение уже доступно в AppStore, но пока для предзаказа, пользоваться им можно будет только в феврале. Компания, которая будет заниматься хостингом платформы, ожидает 75 миллионов пользователей. Акции Digital World Acquisition Group, которая создает соцсеть, 20 октября на бирже NASDAQ стоили около 10 долларов, они стали дорожать после объявления о запуске платформы, 22 октября цена достигала 110 долларов, а в пятницу торги закрылись на уровне 85 долларов.

https://ria.ru/20211022/tramp-1755839969.html

https://ria.ru/20211026/tramp-1756360825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, дональд трамп