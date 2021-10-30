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Девушка сделала развратное фото на фоне Исаакиевского собора и поплатилась
СК возбудил дело из-за откровенного фото девушки у Исаакиевского собора - РИА Новости, 30.10.2021
Девушка сделала развратное фото на фоне Исаакиевского собора и поплатилась
В Санкт-Петербурге возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:23
2021-10-30T18:10
происшествия
общество
санкт-петербург
москва
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета."В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении.В СК пояснили, что задержанная, "унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", а затем опубликовала их в одном из мессенджеров. На фото обратили внимание пользователи Cети. Их возмутило то, что женщина снялась в нижнем белье. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и об избрании меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.Накануне мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
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происшествия, общество, санкт-петербург, москва, россия
15:23 30.10.2021 (обновлено: 18:10 30.10.2021)
 
СК возбудил дело из-за откровенного фото девушки у Исаакиевского собора

СК возбудил дело из-за откровенного снимка девушки у Исаакиевского собора

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении.
В СК пояснили, что задержанная, "унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", а затем опубликовала их в одном из мессенджеров.
На фото обратили внимание пользователи Cети. Их возмутило то, что женщина снялась в нижнем белье.
Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и об избрании меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.
Накануне мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
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