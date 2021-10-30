https://ria.ru/20211030/foto-1757007014.html
Девушка сделала развратное фото на фоне Исаакиевского собора и поплатилась
СК возбудил дело из-за откровенного фото девушки у Исаакиевского собора - РИА Новости, 30.10.2021
Девушка сделала развратное фото на фоне Исаакиевского собора и поплатилась
В Санкт-Петербурге возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T15:23
2021-10-30T15:23
2021-10-30T18:10
происшествия
общество
санкт-петербург
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752529706_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_b71bc959d923e0b6a090d81c88c8d4e5.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета."В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении.В СК пояснили, что задержанная, "унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", а затем опубликовала их в одном из мессенджеров. На фото обратили внимание пользователи Cети. Их возмутило то, что женщина снялась в нижнем белье. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и об избрании меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.Накануне мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
https://ria.ru/20210914/bloger-1750054760.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752529706_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_0e16f217023aec4a6bca3bd105c45a8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, санкт-петербург, москва, россия
15:23 30.10.2021 (обновлено: 18:10 30.10.2021)
СК возбудил дело из-за откровенного фото девушки у Исаакиевского собора
СК возбудил дело из-за откровенного снимка девушки у Исаакиевского собора
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
возбудили дело против девушки, принимавшей участие в откровенной фотосессии напротив Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета
.
"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении.
В СК пояснили, что задержанная, "унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне Исаакиевского собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", а затем опубликовала их в одном из мессенджеров.
На фото обратили внимание пользователи Cети. Их возмутило то, что женщина снялась в нижнем белье.
Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и об избрании меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.
Накануне мировой судья судебного участка Тверского района Москвы
приговорил к десяти месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих за фото, на котором блогер на фоне храма Василия Блаженного имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.