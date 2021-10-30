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Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook - РИА Новости, 30.10.2021
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:16
2021-10-30T20:16
в мире
технологии
марк цукерберг
instagram
whatsapp inc.
facebook
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что не имеет отношения к планам по переименованию компании Facebook в Meta.Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
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60
в мире, технологии, марк цукерберг, instagram, whatsapp inc., facebook
20:16 30.10.2021
 
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook

Создатель термина "метавселенная" заявил о непричастности к переименованию Facebook в Meta

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип компании Meta
Логотип компании Meta - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что не имеет отношения к планам по переименованию компании Facebook в Meta.
"Раз ух пошла путаница: я не имею никакого отношения к тому, что делает Facebook, включая метавселенную, кроме того очевидного факта, что они используют термин, передуманный мной в "Лавине". Между мной и Facebook не было взаимодействия и никаких бизнес-отношений", - написал писатель в Twitter.
Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.
Стенд компании Facebook - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
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В миреТехнологииМарк ЦукербергInstagramWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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