https://ria.ru/20211030/facebook-1757035530.html
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook - РИА Новости, 30.10.2021
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:16
2021-10-30T20:16
2021-10-30T20:16
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Американский писатель-фантаст Нил Стивенсон, впервые использовавший термин "метавселенная" (metaverse) в фантастическом романе "Лавина" 1992 года, заявил, что не имеет отношения к планам по переименованию компании Facebook в Meta.Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
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в мире, технологии, марк цукерберг, instagram, whatsapp inc., facebook
Создатель "метавселенной" заявил о непричастности к ребрендингу Facebook
Создатель термина "метавселенная" заявил о непричастности к переименованию Facebook в Meta