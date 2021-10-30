https://ria.ru/20211030/ermitazh-1757013582.html

Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, пытавшегося войти в музей через выход

Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, пытавшегося войти в музей через выход - РИА Новости, 30.10.2021

Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, пытавшегося войти в музей через выход

Эрмитаж начал служебное расследование после того, как его сотрудник ударил по лицу посетителя, который пытался войти в здание Главного штаба через выход. Об... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T16:43

2021-10-30T16:43

2021-10-30T17:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Эрмитаж начал служебное расследование после того, как его сотрудник ударил по лицу посетителя, который пытался войти в здание Главного штаба через выход. Об этом сообщается на сайте музея."Тридцатого октября 2021 года, в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов, на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент. Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу", — говорится в сообщении.Как отмечает музей, сотрудник, допустивший рукоприкладство, полностью признал вину и раскаивается за "излишне эмоциональные действия"."Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе с новым режимом работы музея", — пояснили в Эрмитаже.Музей принес извинения пострадавшему, его спутникам и посетителям, которые стали свидетелями инцидента, а также уточнил, что провинившийся работник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности.В Петербурге в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября) ввели дополнительные противоэпидемические меры. Так, посещать музеи и театры можно только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание.

https://ria.ru/20211030/foto-1757007014.html

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происшествия, санкт-петербург, россия