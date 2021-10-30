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Джонсон назвал санкционные угрозы Франции неоправданными
Джонсон назвал санкционные угрозы Франции неоправданными - РИА Новости, 30.10.2021
Джонсон назвал санкционные угрозы Франции неоправданными
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи на саммите G20 в Риме заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что санкционные угрозы Франции РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:00
2021-10-30T18:00
в мире
франция
великобритания
мид франции‎
борис джонсон
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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи на саммите G20 в Риме заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что санкционные угрозы Франции в сфере рыболовства неоправданны и несовместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, TCA) между Британией и ЕС, говорится в сообщении Даунинг-стрит, поступившем в РИА Новости.Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Как отметил позднее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, говоря об ответных мерах, британские лодки больше не смогут выгружать свою продукцию во французских портах.В британском МИД заявили, что продолжат поднимать этот вопрос с Комиссией ЕС и правительством Франции, и Великобритания рассмотрит возможность принятия дальнейших мер по мере необходимости, включая возможность запуска процедур урегулирования споров в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, TCA) и других практических мер, включая осуществление строгих правоприменительных процедур и проверок рыболовной деятельности ЕС в территориальных водах Великобритании в соответствии с условиями TCA."Премьер-министр выразил озабоченность по поводу риторики французского правительства в последние дни по поводу выдачи лицензий на рыболовство. Премьер-министр подчеркнул, что угрозы Франции совершенно неоправданны и, по-видимому, несовместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС и более широким международным правом", - отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.Премьер напомнил, что Великобритания удовлетворила 98% заявок на получение лицензий от судов ЕС на ведение рыбной ловли в своих водах и "рада рассмотреть любые дополнительные доказательства в отношении оставшихся 2%".В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1,7 тысячи судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html
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в мире, франция, великобритания, мид франции‎, борис джонсон
18:00 30.10.2021
 
Джонсон назвал санкционные угрозы Франции неоправданными

Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал санкционные угрозы Франции неоправданными

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи на саммите G20 в Риме заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что санкционные угрозы Франции в сфере рыболовства неоправданны и несовместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, TCA) между Британией и ЕС, говорится в сообщении Даунинг-стрит, поступившем в РИА Новости.
Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Как отметил позднее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, говоря об ответных мерах, британские лодки больше не смогут выгружать свою продукцию во французских портах.
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В британском МИД заявили, что продолжат поднимать этот вопрос с Комиссией ЕС и правительством Франции, и Великобритания рассмотрит возможность принятия дальнейших мер по мере необходимости, включая возможность запуска процедур урегулирования споров в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, TCA) и других практических мер, включая осуществление строгих правоприменительных процедур и проверок рыболовной деятельности ЕС в территориальных водах Великобритании в соответствии с условиями TCA.
"Премьер-министр выразил озабоченность по поводу риторики французского правительства в последние дни по поводу выдачи лицензий на рыболовство. Премьер-министр подчеркнул, что угрозы Франции совершенно неоправданны и, по-видимому, несовместимы с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС и более широким международным правом", - отмечается в сообщении канцелярии Джонсона.
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Премьер напомнил, что Великобритания удовлетворила 98% заявок на получение лицензий от судов ЕС на ведение рыбной ловли в своих водах и "рада рассмотреть любые дополнительные доказательства в отношении оставшихся 2%".
В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1,7 тысячи судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
 
В миреФранцияВеликобританияМИД Франции‎Борис Джонсон
 
 
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