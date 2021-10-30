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Чубайс объяснил, что на самом деле привело к энергокризису
"Детский лепет": Чубайс жестко раскритиковал оценки энергетического кризиса - РИА Новости, 30.10.2021
Чубайс объяснил, что на самом деле привело к энергокризису
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс жестко раскритиковал... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:21
2021-10-30T17:57
экономика
бразилия
европа
анатолий чубайс
forbes
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс жестко раскритиковал оценки энергетического кризиса в Европе, которые делают СМИ и различные эксперты.По его словам, ошибки в расчетах запасов газа в хранилищах и погодные факторы, которыми объясняют ситуацию в Старом Свете, действительно имеются."Только все это, с моей точки зрения, узко и предельно поверхностно. Сделать из этого правильные выводы невозможно, а те, которые делаются, являются идиотскими или просто безумными", — заявил Чубайс на выступлении в Forbes Club, видео которого опубликовано в Facebook.Чубайс считает, что проблема энергетического кризиса не ограничивается только Европой. Он привел в пример отключения электроэнергии в Ливане, Бразилии, Китае и Индии."Мы всегда были европоцентричными, но если вы собрались разбираться с причинами, то смотрите на явление в целом, смотрите на мир", — отметил он.По мнению политика, называющиеся в СМИ причины кризиса в Европе — "полная дичь" и "взгляд третьего "Б" класса на проблему"."Все это вместе — лишь одно из первых проявлений глобального энергоперехода", — подчеркнул Чубайс.Он пояснил, что подобные кризисы в ближайшие 30 лет будут часто повторяться.Также Чубайс спрогнозировал, что увеличение цен на газ подстегнет переход на возобновляемые источники энергии в Европе, что сократит уровень российского экспорта."Ничего хорошего это не означает. Темпы снижения углеводородного экспорта России будут выше, чем мы предполагали", — добавил он.Ранее Чубайс заявил, что закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях изменения климата.
https://ria.ru/20211030/britantsy-1756974722.html
https://ria.ru/20211030/energetika-1756979786.html
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экономика, бразилия, европа, анатолий чубайс, forbes, россия
13:21 30.10.2021 (обновлено: 17:57 30.10.2021)
 
"Детский лепет": Чубайс жестко раскритиковал оценки энергетического кризиса

Чубайс: все оценки энергетического кризиса узки и предельно поверхностны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?" в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс жестко раскритиковал оценки энергетического кризиса в Европе, которые делают СМИ и различные эксперты.
По его словам, ошибки в расчетах запасов газа в хранилищах и погодные факторы, которыми объясняют ситуацию в Старом Свете, действительно имеются.
"Только все это, с моей точки зрения, узко и предельно поверхностно. Сделать из этого правильные выводы невозможно, а те, которые делаются, являются идиотскими или просто безумными", — заявил Чубайс на выступлении в Forbes Club, видео которого опубликовано в Facebook.
Чубайс считает, что проблема энергетического кризиса не ограничивается только Европой. Он привел в пример отключения электроэнергии в Ливане, Бразилии, Китае и Индии.
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"Мы всегда были европоцентричными, но если вы собрались разбираться с причинами, то смотрите на явление в целом, смотрите на мир", — отметил он.
По мнению политика, называющиеся в СМИ причины кризиса в Европе — "полная дичь" и "взгляд третьего "Б" класса на проблему".
"Все это вместе — лишь одно из первых проявлений глобального энергоперехода", — подчеркнул Чубайс.
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Он пояснил, что подобные кризисы в ближайшие 30 лет будут часто повторяться.
Также Чубайс спрогнозировал, что увеличение цен на газ подстегнет переход на возобновляемые источники энергии в Европе, что сократит уровень российского экспорта.
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Ранее Чубайс заявил, что закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России в условиях изменения климата.
 
ЭкономикаБразилияЕвропаАнатолий ЧубайсForbesРоссия
 
 
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