Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211029/vykhodnye-1756912485.html
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации
Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:53
2021-10-29T17:53
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190089_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_95dee739b41f7dfc7f76f94fa38f6162.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ. Согласно сообщению, Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции."Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.Члены комиссии также поддержали проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору подходящей работы. Они, в частности, предусматривают использование цифровых платформ для работы с гражданами, а также разделение потоков обратившихся в зависимости от их мотивации.
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190089_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_1b97485dfb4b273d537283ce9ed758ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:53 29.10.2021
 
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации

Профсоюзы и правительство поддержали идею двух выходных дней при вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ. Согласно сообщению, Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:13Распространение коронавируса
Минтруд направил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19
"Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.
Члены комиссии также поддержали проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору подходящей работы. Они, в частности, предусматривают использование цифровых платформ для работы с гражданами, а также разделение потоков обратившихся в зависимости от их мотивации.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:57Распространение коронавируса
Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию
 
Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКС
04:35Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
Лента новостейМолния
"Прогресс" с грузами для космонавтов пристыковался к МКСГлава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержатьКинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников