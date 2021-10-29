https://ria.ru/20211029/vykhodnye-1756912485.html

Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации

Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021

Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации

Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:53

2021-10-29T17:53

2021-10-29T17:53

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190089_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_95dee739b41f7dfc7f76f94fa38f6162.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ. Согласно сообщению, Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции."Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.Члены комиссии также поддержали проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору подходящей работы. Они, в частности, предусматривают использование цифровых платформ для работы с гражданами, а также разделение потоков обратившихся в зависимости от их мотивации.

https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19