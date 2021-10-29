https://ria.ru/20211029/vykhodnye-1756912485.html
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации - РИА Новости, 29.10.2021
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации
Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:53
2021-10-29T17:53
2021-10-29T17:53
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Профсоюзы, работодатели и кабмин РФ поддержали предоставление сотрудникам двух оплачиваемых выходных дней при вакцинации от COVID-19, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Российская трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ. Согласно сообщению, Голикова провела заседание РТК в формате видеоконференции."Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. Документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня. Подписанные рекомендации направлены в регионы.Члены комиссии также поддержали проект обновленных рекомендаций по регистрации безработных и подбору подходящей работы. Они, в частности, предусматривают использование цифровых платформ для работы с гражданами, а также разделение потоков обратившихся в зависимости от их мотивации.
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756471398.html
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Профсоюзы и правительство поддержали идею выходных дней при вакцинации
Профсоюзы и правительство поддержали идею двух выходных дней при вакцинации от COVID-19