https://ria.ru/20211029/voz-1756875838.html

Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок

Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок - РИА Новости, 29.10.2021

Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок

Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:31

2021-10-29T15:31

2021-10-29T15:38

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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора ВОЗ, которые должны состояться в мае 2022 года.В сообщении, распространенном пресс-службой ВОЗ в пятницу, отмечается, что прием заявок кандидатур на пост нового главы организации завершился 23 сентября. Действующий гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом.Его имя предложили 28 стран-членов организации, в том числе Австрия, Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Острова Кука, Дания, Эстония, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Испания, Швеция, Тонго и Тринидад и Тобаго.Назначение нового гендиректора ВОЗ состоится в мае 2022 года, во время 75й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

https://ria.ru/20211024/pandemiya-1756053336.html

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