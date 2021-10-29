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Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок
Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок - РИА Новости, 29.10.2021
Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок
Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:31
2021-10-29T15:38
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора ВОЗ, которые должны состояться в мае 2022 года.В сообщении, распространенном пресс-службой ВОЗ в пятницу, отмечается, что прием заявок кандидатур на пост нового главы организации завершился 23 сентября. Действующий гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом.Его имя предложили 28 стран-членов организации, в том числе Австрия, Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Острова Кука, Дания, Эстония, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Испания, Швеция, Тонго и Тринидад и Тобаго.Назначение нового гендиректора ВОЗ состоится в мае 2022 года, во время 75й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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в мире, оон, воз
15:31 29.10.2021 (обновлено: 15:38 29.10.2021)
 
Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок

Действующий гендиректор ВОЗ стал единственным кандидатом на выборах нового главы структуры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора ВОЗ, которые должны состояться в мае 2022 года.
В сообщении, распространенном пресс-службой ВОЗ в пятницу, отмечается, что прием заявок кандидатур на пост нового главы организации завершился 23 сентября. Действующий гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом.
Его имя предложили 28 стран-членов организации, в том числе Австрия, Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Острова Кука, Дания, Эстония, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Испания, Швеция, Тонго и Тринидад и Тобаго.
Назначение нового гендиректора ВОЗ состоится в мае 2022 года, во время 75й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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