15:31 29.10.2021 (обновлено: 15:38 29.10.2021)
Действующий гендиректор ВОЗ пойдет на второй срок
Действующий гендиректор ВОЗ стал единственным кандидатом на выборах нового главы структуры
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Действующий генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом на выборах нового гендиректора ВОЗ, которые должны состояться в мае 2022 года.
В сообщении, распространенном пресс-службой ВОЗ в пятницу, отмечается, что прием заявок кандидатур на пост нового главы организации завершился 23 сентября. Действующий гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус стал единственным кандидатом.
Его имя предложили 28 стран-членов организации, в том числе Австрия, Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Острова Кука, Дания, Эстония, Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Казахстан, Кения, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Оман, Португалия, Руанда, Словакия, Испания, Швеция, Тонго и Тринидад и Тобаго.
Назначение нового гендиректора ВОЗ состоится в мае 2022 года, во время 75й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.