https://ria.ru/20211029/variant-1756898181.html

В России выявили пять случаев варианта AY.4.2 дельта-штамма коронавируса

В России выявили пять случаев варианта AY.4.2 дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 29.10.2021

В России выявили пять случаев варианта AY.4.2 дельта-штамма коронавируса

В России выявили уже пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:05

2021-10-29T17:05

2021-10-29T19:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

республика татарстан (татарстан)

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631655_0:23:3070:1750_1920x0_80_0_0_f8ba29212f7919b76f5b8d9ab561d96c.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В России выявили уже пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", — сказал он. О первых трех случаях ведомство сообщило в понедельник.Хафизов добавил, что институты Роспотребнадзора и других ведомств продолжают работу по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов вируса.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.Как сообщало британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA), мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной дельтой. При этом данных о том, что новый вариант вызывает более тяжелое течение болезни или устойчив к антителам, пока нет, указывал Хафизов.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как подчеркивал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, в том числе и от AY.4.2.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

республика татарстан (татарстан)

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, республика татарстан (татарстан), московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии