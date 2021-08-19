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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/delta-1746300410.html
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта - РИА Новости, 19.08.2021
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта
Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T07:23
2021-08-19T11:09
распространение коронавируса
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
сумья сваминатан
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
07:23 19.08.2021 (обновлено: 11:09 19.08.2021)
 
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта

Эксперт ВОЗ Сваминатан: вакцина защищает от смерти при заражении штаммом дельта

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта дельта, — сказала она во время онлайн-брифинга.

В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.
При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.
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Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.
Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
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Распространение коронавирусаВ миреВОЗТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19Сумья Сваминатан
 
 
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