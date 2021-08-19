07:23 19.08.2021 (обновлено: 11:09 19.08.2021)
В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта
Эксперт ВОЗ Сваминатан: вакцина защищает от смерти при заражении штаммом дельта
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта дельта, — сказала она во время онлайн-брифинга.
В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.
При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.
Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).