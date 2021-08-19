https://ria.ru/20210819/delta-1746300410.html

В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта

В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта - РИА Новости, 19.08.2021

В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом дельта

Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T07:23

2021-08-19T07:23

2021-08-19T11:09

распространение коронавируса

в мире

воз

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

сумья сваминатан

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вакцинация способна помочь при заражении дельта-штаммом коронавируса, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.В свою очередь, эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации дельта циркулирует, скорее, среди непривитых, а также там, где не соблюдаются меры предосторожности.При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html

https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html

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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, сумья сваминатан