Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756800897.html
В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая
В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая - РИА Новости, 29.10.2021
В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая
Украина должна достичь прогресса в расследовании расстрелов на "Евромайдане" в 2014 году и событиям 2 мая в Одессе, заявил спецпредставитель Евросоюза по правам РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T10:12
2021-10-29T10:12
в мире
украина
одесса
евросоюз
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151979/14/1519791448_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2aa55872f6e67fdff14bf3a6fec9b7e8.jpg
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Украина должна достичь прогресса в расследовании расстрелов на "Евромайдане" в 2014 году и событиям 2 мая в Одессе, заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор."Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе (речь о событиях 2 мая 2014 года, – ред.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", - сказал Гилмор в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в пятницу. По его словам, было бы очень полезно, если бы Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию по правам женщин, а также ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, так как страна взяла на себя такое обязательство.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
https://ria.ru/20210902/odessa-1748362185.html
https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151979/14/1519791448_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_2a9f8dfba7ddf4c9e2e42cf9b71bb58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, одесса, евросоюз, ситуация на украине
10:12 29.10.2021
 
В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая

Спецпредставитель ЕС Гилмор призвал достичь прогресса в расследовании событий 2 мая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе
Участники марша националистов, приуроченного к четвёртой годовщине событий 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Украина должна достичь прогресса в расследовании расстрелов на "Евромайдане" в 2014 году и событиям 2 мая в Одессе, заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор.
"Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе (речь о событиях 2 мая 2014 года, – ред.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", - сказал Гилмор в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в пятницу. По его словам, было бы очень полезно, если бы Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию по правам женщин, а также ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, так как страна взяла на себя такое обязательство.
Сотрудник полиции Украины в Киеве. 7 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:11
В Одессе облили зеленкой доску, посвященную погибшему в Доме профсоюзов
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
"Власти это не надо". Кто хочет забыть трагедию в Одессе
 
В миреУкраинаОдессаЕвросоюзСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:36После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное дело
12:33В Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захоронений
12:33Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
12:32Жители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции Турции
12:31Главред "русского домена Meta" готов к предложениям Цукерберга
12:28Нижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходов
12:27В Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке Белянина
12:26Замглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в Судане
12:24Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
12:21Опрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду
12:21В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикалов
12:20В Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
12:17В Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинации
12:17ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
12:12Потерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарным
12:08Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи
12:04На Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птиц
12:04Космонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общения
12:02В Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19
12:00В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки
Лента новостейМолния
После нападения на участкового в Красноярске возбудили уголовное делоВ Ленобласти будут судить главу стройфирмы за уничтожение захороненийСлуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения УкраинеЖители севера Сирии обеспокоились из-за вероятной военной операции ТурцииГлавред "русского домена Meta" готов к предложениям ЦукербергаНижегородская полиция разыскала водителя, задавившего двух пешеходовВ Подмосковье нашли мертвым генерала ВДВ в отставке БелянинаЗамглавы МИД и посол Египта обсудили работу в ООН на фоне ситуации в СуданеПоявилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лосяОпрос в Молдавии показал уровень доверия Майе Санду В Бурятии разгромили экстремистскую ячейку праворадикаловВ Севастополе начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодовВ Подмосковье в нерабочие дни открыты более 300 пунктов вакцинацииФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахтаПотерпевшие по делу "Зимней вишни" прокомментировали приговор пожарнымПутин примет участие в саммите G20 по видеосвязиНа Урале выявили вспышки африканской чумы свиней и гриппа птицКосмонавт рассказал, что в полете страдает от недостатка общенияВ Москве за сутки госпитализировали 1609 пациентов с COVID-19В Петербурге водителя маршрутки заподозрили в изнасиловании пассажирки