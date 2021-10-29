https://ria.ru/20211029/ukraina-1756800897.html

В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая

В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая - РИА Новости, 29.10.2021

В ЕС призвали Украину достичь прогресса в расследовании событий 2 мая

Украина должна достичь прогресса в расследовании расстрелов на "Евромайдане" в 2014 году и событиям 2 мая в Одессе, заявил спецпредставитель Евросоюза по правам РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T10:12

2021-10-29T10:12

2021-10-29T10:12

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КИЕВ, 29 окт – РИА Новости. Украина должна достичь прогресса в расследовании расстрелов на "Евромайдане" в 2014 году и событиям 2 мая в Одессе, заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор."Есть проблемы по расследованиям событий на Майдане, я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе (речь о событиях 2 мая 2014 года, – ред.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", - сказал Гилмор в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в пятницу. По его словам, было бы очень полезно, если бы Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию по правам женщин, а также ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, так как страна взяла на себя такое обязательство.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20210902/odessa-1748362185.html

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

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в мире, украина, одесса, евросоюз, ситуация на украине