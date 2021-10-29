https://ria.ru/20211029/ucheniya-1756959168.html

США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях

США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях - РИА Новости, 30.10.2021

США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях

Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-29T23:18

2021-10-29T23:18

2021-10-30T01:47

в мире

сша

нато

военно-морские силы сша

средиземное море

черное море

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС.Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.Другие подробности относительно предстоящих операций при этом не приводятся.В Шестом флоте также сообщили, что в Черное море направился ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточняется.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html

https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html

сша

средиземное море

черное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нато, военно-морские силы сша, средиземное море, черное море