https://ria.ru/20211029/ucheniya-1756959168.html
США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях
США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях - РИА Новости, 30.10.2021
США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях
Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T23:18
2021-10-29T23:18
2021-10-30T01:47
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военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях, говорится в заявлении ВМС.Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.Другие подробности относительно предстоящих операций при этом не приводятся.В Шестом флоте также сообщили, что в Черное море направился ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточняется.Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто — совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.В конце июля российское внешнеполитическое ведомство указало на искусственное нагнетание обстановки в Черном море внерегиональными игроками. МИД отметил особую роль Турции, которая может контролировать проход военных судов через проливы.Судоходство в Босфоре и Дарданеллах регулирует конвенция Монтрё от 1936 года. Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для последних действуют существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20210928/samolet-1752205194.html
https://ria.ru/20211025/strategiya-1756083098.html
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в мире, сша, нато, военно-морские силы сша, средиземное море, черное море
23:18 29.10.2021 (обновлено: 01:47 30.10.2021)
США начали военно-морские операции в Черном и Средиземном морях
ВМС США при поддержке НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях