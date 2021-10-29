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В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов
В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов - РИА Новости, 29.10.2021
В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов
Блюда национальной кухни войдут в гостевые рационы питания японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T01:11
2021-10-29T01:11
российская академия наук
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Блюда национальной кухни войдут в гостевые рационы питания японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.Эти блюда переданы в Россию японской стороной. Проведена их сертификация для отправки на МКС, для чего они были на 51 сутки помещены в климатическую камеру, имитирующую условия на станции, прошли микробиологические исследования в ФМБА на разных этапах хранения, рассказал Агуреев.Однако основной рацион питания двух туристов составят продукты из российского меню.
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российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
01:11 29.10.2021
 
В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов

В РАН рассказали, что в меню японских космических туристов войдет мясо снежного краба

© Фото : Space AdventuresЯпонский предприниматель Юсаку Маэдзава
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : Space Adventures
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Блюда национальной кухни войдут в гостевые рационы питания японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.
"В состав гостевого набора входит 16 наименований продуктов, плюс дополнительно по просьбе японской стороны планируется включить еще восемь наименований продуктов от JAXA. В состав войдут: тушеная курица якитори с соусом, тушеный цыпленок якитори с юдзу и перцем, говядина тушеная в соевом соусе, имбире и сахаре, конина тушеная в соевом соусе, имбире и сахаре, приправленные кальмары, куриная ножка на гриле в соусе мисо, толстые ломтики бекона, брюшко лосося, скумбрия тушеная в соусе мисо, вареная говядина с рисом, цыпленок с побегами бамбука, кари с иберийской свининой и грибами, кари из говядины острый, говяжья котлета с мини-помидорами, мясо красного снежного краба, тушеная свинина", - рассказал Агуреев.
Эти блюда переданы в Россию японской стороной. Проведена их сертификация для отправки на МКС, для чего они были на 51 сутки помещены в климатическую камеру, имитирующую условия на станции, прошли микробиологические исследования в ФМБА на разных этапах хранения, рассказал Агуреев.
Однако основной рацион питания двух туристов составят продукты из российского меню.
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Летящий на МКС японский турист восхитился российским скафандром
 
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