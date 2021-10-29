https://ria.ru/20211029/turisty-1756780323.html

В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов

В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов - РИА Новости, 29.10.2021

В РАН рассказали об особом меню японских космических туристов

Блюда национальной кухни войдут в гостевые рационы питания японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T01:11

2021-10-29T01:11

2021-10-29T01:11

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754633868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c712b07b04f30c8084a3c146b4cff95.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Блюда национальной кухни войдут в гостевые рационы питания японских туристов Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на российском космическом корабле "Союз МС-20" 8 декабря, рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.Эти блюда переданы в Россию японской стороной. Проведена их сертификация для отправки на МКС, для чего они были на 51 сутки помещены в климатическую камеру, имитирующую условия на станции, прошли микробиологические исследования в ФМБА на разных этапах хранения, рассказал Агуреев.Однако основной рацион питания двух туристов составят продукты из российского меню.

https://ria.ru/20211014/mks-1754634492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия