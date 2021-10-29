https://ria.ru/20211029/tsoy-1756909517.html

Анита Цой рассказала об инопланетном даре Кати Лель

Анита Цой рассказала об инопланетном даре Кати Лель - РИА Новости, 29.10.2021

Анита Цой рассказала об инопланетном даре Кати Лель

Вылечить ногу Аните Цой помогла ее коллега Катя Лель, рассказа исполнительница хита "На Восток" порталу WomanHit. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:00

2021-10-29T18:00

2021-10-29T18:00

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анита цой

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вылечить ногу Аните Цой помогла ее коллега Катя Лель, рассказа исполнительница хита "На Восток" порталу WomanHit. По словам певицы, Лель звонила ей каждый день, и они вместе "работали" по одной минуте. Катя просила артистку настроиться на выздоровление, а затем читала молитвы.Она отметила, что не стала пренебрегать и более традиционными видами лечения. Звезда занималась специальными тренировками с физиотерапевтами, принимала витамин D и другие препараты.Певица получила травму ноги в сентябре и старалась восстановиться как можно быстрее, чтобы успеть к своему юбилейному шоу "Пятый океан".

https://ria.ru/20211021/buzova-1755579766.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, анита цой