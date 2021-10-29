Анита Цой рассказала об инопланетном даре Кати Лель
Анита Цой рассказала о подаренном инопланетянами даре Кати Лель лечить людей
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вылечить ногу Аните Цой помогла ее коллега Катя Лель, рассказа исполнительница хита "На Восток" порталу WomanHit.
"Я встретила Катю Лель на одном из телевизионных проектов. И она мне рассказала, что инопланетяне помогли ей обрести дар лечить людей. А так как мне важно было вылечиться, я пошла и на это. Неважно. Главное, чтобы цель была достигнута", – рассказала Цой.
По словам певицы, Лель звонила ей каждый день, и они вместе "работали" по одной минуте. Катя просила артистку настроиться на выздоровление, а затем читала молитвы.
"Серьезно, я бы никогда не поверила в эту историю, если бы каждый день я не испытывала в месте перелома странные ощущения: то пощипывание, то покалывание, то жжение. Как будто плата сдвигается. Я никогда не ходила к колдунам, мне трудно сравнить, но реально что-то происходило", – заключила Цой.
Она отметила, что не стала пренебрегать и более традиционными видами лечения. Звезда занималась специальными тренировками с физиотерапевтами, принимала витамин D и другие препараты.
Певица получила травму ноги в сентябре и старалась восстановиться как можно быстрее, чтобы успеть к своему юбилейному шоу "Пятый океан".
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