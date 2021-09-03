https://ria.ru/20210903/anita-1748556570.html
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой - РИА Новости, 03.09.2021
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:12
2021-09-03T15:12
2021-09-03T15:12
шоубиз
здоровье
анита цой
знаменитости
певица слава (анастасия сланевская)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733939656_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eb21924b2c0caf3408466cc3225fb691.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram.Сперва певица думала, что подвернула ногу.Однако позже выяснилось, что у артистки перелом.Через несколько недель у певицы запланирован концерт. Несмотря на полученную травму, Анита продолжает приходить на репетиции на костылях.Слова поддержки звезде написали многие поклонники и знаменитости. Некоторые поделились и видеообращениями. Певица Слава отправила артистке пожелания скорейшего выздоровления."На днях моя подруга Анита, замечательный, бесстрашный человек, ножку сломал, мой котеночек", – трогательно прокомментировала артистка.В этом году у Аниты Цой произошло радостное событие. Владимир Путин вручил ей звание народного артиста РФ.
https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733939656_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_91bb77117989b48026b6326babb6031e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, анита цой, знаменитости, певица слава (анастасия сланевская)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила
в своем Instagram.
Сперва певица думала, что подвернула ногу.
"Вот бывают же такие "везунчики", как я?! За что ни возьмусь, все получается! Могу и в клипе талантливо отсняться, и ножку грациозно подвернуть...", – написала Анита.
Однако позже выяснилось, что у артистки перелом.
"Перелом косточки на ноге, забыла, как называется… к которой крепится мизинчик. Надавали мне кучу лекарств. Будем принимать все, включая мумие", – рассказала Цой.
Через несколько недель у певицы запланирован концерт. Несмотря на полученную травму, Анита продолжает приходить на репетиции на костылях.
Слова поддержки звезде написали многие поклонники и знаменитости. Некоторые поделились и видеообращениями. Певица Слава отправила артистке пожелания скорейшего выздоровления.
"На днях моя подруга Анита, замечательный, бесстрашный человек, ножку сломал, мой котеночек", – трогательно прокомментировала артистка.
В этом году у Аниты Цой произошло радостное событие. Владимир Путин вручил
ей звание народного артиста РФ.