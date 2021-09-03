https://ria.ru/20210903/anita-1748556570.html

Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой

Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой - РИА Новости, 03.09.2021

Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой

Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:12

2021-09-03T15:12

2021-09-03T15:12

шоубиз

здоровье

анита цой

знаменитости

певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram.Сперва певица думала, что подвернула ногу.Однако позже выяснилось, что у артистки перелом.Через несколько недель у певицы запланирован концерт. Несмотря на полученную травму, Анита продолжает приходить на репетиции на костылях.Слова поддержки звезде написали многие поклонники и знаменитости. Некоторые поделились и видеообращениями. Певица Слава отправила артистке пожелания скорейшего выздоровления."На днях моя подруга Анита, замечательный, бесстрашный человек, ножку сломал, мой котеночек", – трогательно прокомментировала артистка.В этом году у Аниты Цой произошло радостное событие. Владимир Путин вручил ей звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, анита цой, знаменитости, певица слава (анастасия сланевская)