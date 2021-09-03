Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210903/anita-1748556570.html
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой - РИА Новости, 03.09.2021
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:12
2021-09-03T15:12
шоубиз
здоровье
анита цой
знаменитости
певица слава (анастасия сланевская)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733939656_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_eb21924b2c0caf3408466cc3225fb691.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram.Сперва певица думала, что подвернула ногу.Однако позже выяснилось, что у артистки перелом.Через несколько недель у певицы запланирован концерт. Несмотря на полученную травму, Анита продолжает приходить на репетиции на костылях.Слова поддержки звезде написали многие поклонники и знаменитости. Некоторые поделились и видеообращениями. Певица Слава отправила артистке пожелания скорейшего выздоровления."На днях моя подруга Анита, замечательный, бесстрашный человек, ножку сломал, мой котеночек", – трогательно прокомментировала артистка.В этом году у Аниты Цой произошло радостное событие. Владимир Путин вручил ей звание народного артиста РФ.
https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733939656_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_91bb77117989b48026b6326babb6031e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, анита цой, знаменитости, певица слава (анастасия сланевская)
15:12 03.09.2021
 

Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля "Жара" в Москве
Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Сперва певица думала, что подвернула ногу.

"Вот бывают же такие "везунчики", как я?! За что ни возьмусь, все получается! Могу и в клипе талантливо отсняться, и ножку грациозно подвернуть...", – написала Анита.

Однако позже выяснилось, что у артистки перелом.

"Перелом косточки на ноге, забыла, как называется… к которой крепится мизинчик. Надавали мне кучу лекарств. Будем принимать все, включая мумие", – рассказала Цой.

Через несколько недель у певицы запланирован концерт. Несмотря на полученную травму, Анита продолжает приходить на репетиции на костылях.
Слова поддержки звезде написали многие поклонники и знаменитости. Некоторые поделились и видеообращениями. Певица Слава отправила артистке пожелания скорейшего выздоровления.
"На днях моя подруга Анита, замечательный, бесстрашный человек, ножку сломал, мой котеночек", – трогательно прокомментировала артистка.
В этом году у Аниты Цой произошло радостное событие. Владимир Путин вручил ей звание народного артиста РФ.
Скриншот клипа Любимую не отдают
19 сентября 2020, 15:21
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
 
ШоубизЗдоровьеАнита ЦойЗнаменитостиПевица Слава (Анастасия Сланевская)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
03:18Россиянам разъяснили скорые изменения в правилах выплаты пенсий
Лента новостейМолния