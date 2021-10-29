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Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием - РИА Новости, 29.10.2021
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием
Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:06
2021-10-29T15:06
2021-10-29T15:06
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной аббревиатурой."Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.По словам предпринимателя, вуз, название которого по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди, просто обречен на "эпичный мерч", способный вызвать всеобщее восхищение.На вопрос одного из пользователей Twitter, есть ли у него средства для осуществления задуманного, Маск ответил утвердительно. "Конечно", - написал он.Твит Маска уже набрал более 222 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 23 тысяч комментариев.
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технологии, twitter, сша, spacex, tesla motors, илон маск
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием
Илон Маск решил открыть университет с необычным названием