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Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием - РИА Новости, 29.10.2021
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием
Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:06
2021-10-29T15:06
технологии
twitter
сша
spacex
tesla motors
илон маск
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной аббревиатурой."Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.По словам предпринимателя, вуз, название которого по-английски записывается как Texas Institute of Technology &amp; Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди, просто обречен на "эпичный мерч", способный вызвать всеобщее восхищение.На вопрос одного из пользователей Twitter, есть ли у него средства для осуществления задуманного, Маск ответил утвердительно. "Конечно", - написал он.Твит Маска уже набрал более 222 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 23 тысяч комментариев.
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технологии, twitter, сша, spacex, tesla motors, илон маск
15:06 29.10.2021
 
Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием

Илон Маск решил открыть университет с необычным названием

© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Chris Carlson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной аббревиатурой.
"Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
По словам предпринимателя, вуз, название которого по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди, просто обречен на "эпичный мерч", способный вызвать всеобщее восхищение.
На вопрос одного из пользователей Twitter, есть ли у него средства для осуществления задуманного, Маск ответил утвердительно. "Конечно", - написал он.
Твит Маска уже набрал более 222 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 23 тысяч комментариев.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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ТехнологииTwitterСШАSpaceXTesla motorsИлон Маск
 
 
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