https://ria.ru/20211029/tesla-1756870960.html

Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием

Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием - РИА Новости, 29.10.2021

Илон Маск задумался над открытием университета с необычным названием

Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:06

2021-10-29T15:06

2021-10-29T15:06

технологии

twitter

сша

spacex

tesla motors

илон маск

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в высокотехнологичных компаниях SpaceX и Tesla, рассказал, что задумался о создании университета в США с незаурядной аббревиатурой."Думаю открыть новый университет: Техасский Институт технологии и науки", - написал Маск в своем аккаунте в Twitter.По словам предпринимателя, вуз, название которого по-английски записывается как Texas Institute of Technology & Science, а в сокращенном варианте созвучно сленговому наименованию женской груди, просто обречен на "эпичный мерч", способный вызвать всеобщее восхищение.На вопрос одного из пользователей Twitter, есть ли у него средства для осуществления задуманного, Маск ответил утвердительно. "Конечно", - написал он.Твит Маска уже набрал более 222 тысяч отметок "Мне нравится", а также свыше 23 тысяч комментариев.

https://ria.ru/20211028/mask-1756693780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, сша, spacex, tesla motors, илон маск