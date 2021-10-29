https://ria.ru/20211029/tadzhikistan-1756897171.html
Таджикистан продолжит привлекать учителей из России для работы в школах
Таджикистан продолжит привлекать учителей из России для работы в школах - РИА Новости, 29.10.2021
Таджикистан продолжит привлекать учителей из России для работы в школах
Таджикистан намерен продолжить проект по приглашению учителей из России для работы в местных школах, сообщил РИА Новости министр образования и науки страны... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:02
2021-10-29T17:02
2021-10-29T17:02
таджикистан
владимир путин
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ДУШАНБЕ, 29 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан намерен продолжить проект по приглашению учителей из России для работы в местных школах, сообщил РИА Новости министр образования и науки страны Махмадюсуф Имомзода."Мы считаем этот проект очень успешным и хотим увеличить число российских учителей, работающих в школах Таджикистана", - сказал он.Министр сообщил, что этот вопрос "будет обсуждаться в ходе визита в Таджикистан в середине ноября спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая патронирует данный проект"."В рамках программы по усилению изучения точных наук в Таджикистане мы очень нуждаемся в русскоязычных учителях, преподающих точные и естественные науки", - сказал Имомзода. Он отметил, что всем учителям из РФ нравится работать в Таджикистане, для них созданы все условия для работы и быта.В 2017 году президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли решение о запуске гуманитарного проекта по продвижению русского языка, а также о строительстве в республике пяти русских школ.Первая группа из 29 российских учителей прибыла в Таджикистан в конце августа 2017 года. В следующем учебном году работать в Таджикистане выразили готовность уже 48 преподавателей из России, а в 2020-м их стало 50.Сейчас они преподают русский язык и литературу, математику, биологию, географию, физику и химию в 22 средних школах Таджикистана: в Душанбе, а также городах - Худжанде, Бохтаре, Кулябе, Хороге, Гиссаре, Дангаре, Раште, Аште, Кушониёне, Бустоне и Гафуровском районе.
https://ria.ru/20211025/sotrudnichestvo-1756130271.html
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таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, валентина матвиенко, худжанд, россия
Таджикистан продолжит привлекать учителей из России для работы в школах
В школах Таджикистана намерены увеличить число учителей из России