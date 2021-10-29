https://ria.ru/20211029/svyaschennik-1756875000.html

В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях

В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях - РИА Новости, 29.10.2021

В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях

Отстранение пресс-секретаря Мелекесской епархии иерея Георгия Сухобокого от должности за провокационные политические заявления и нарушение этики было... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:26

2021-10-29T15:26

2021-10-29T15:26

религия

алексей навальный

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

facebook

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Отстранение пресс-секретаря Мелекесской епархии иерея Георгия Сухобокого от должности за провокационные политические заявления и нарушение этики было обоснованным, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Сухобокий на своей странице в Facebook, комментируя присуждение Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова, написал, что раньше он "его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку". Сухобокий также выложил в сеть запись телефонных разговоров с епископом Мелекесским Диодором (Исаевым), который его раскритиковал за политические высказывания.Позже Диодор опубликовал открытое письмо к Сухобокому, в котором сообщил, что освободил его от должности пресс-секретаря и главы епархиального информационного отдела. Епископ подчеркнул, что принял такое решение из-за несоответствия иерея занимаемым должностям, так как он "многократно позволял себе политические, порой провокационные заявления, в том числе и на общецерковных площадках"."Священник, занимающий должность в епархии, не вправе публично высказывать свою политическую позицию. Считаю, что решение об его отстранении обоснованно. Записывать разговоры с любым человеком без его согласия совершенно неэтично. Полагаю, что данный священник сделал это исключительно в провокационных целях", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

https://ria.ru/20210907/prizyv-1749037501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, facebook