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В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях
В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях - РИА Новости, 29.10.2021
В РПЦ отреагировали на увольнение священника из-за высказываний в соцсетях
Отстранение пресс-секретаря Мелекесской епархии иерея Георгия Сухобокого от должности за провокационные политические заявления и нарушение этики было... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T15:26
2021-10-29T15:26
2021-10-29T15:26
религия
алексей навальный
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Отстранение пресс-секретаря Мелекесской епархии иерея Георгия Сухобокого от должности за провокационные политические заявления и нарушение этики было обоснованным, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Сухобокий на своей странице в Facebook, комментируя присуждение Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова, написал, что раньше он "его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку". Сухобокий также выложил в сеть запись телефонных разговоров с епископом Мелекесским Диодором (Исаевым), который его раскритиковал за политические высказывания.Позже Диодор опубликовал открытое письмо к Сухобокому, в котором сообщил, что освободил его от должности пресс-секретаря и главы епархиального информационного отдела. Епископ подчеркнул, что принял такое решение из-за несоответствия иерея занимаемым должностям, так как он "многократно позволял себе политические, порой провокационные заявления, в том числе и на общецерковных площадках"."Священник, занимающий должность в епархии, не вправе публично высказывать свою политическую позицию. Считаю, что решение об его отстранении обоснованно. Записывать разговоры с любым человеком без его согласия совершенно неэтично. Полагаю, что данный священник сделал это исключительно в провокационных целях", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
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алексей навальный, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, facebook