https://ria.ru/20211029/ssha-1756881567.html

Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы

Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы - РИА Новости, 29.10.2021

Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы

После сообщения о вооруженном пассажире на территории международного аэропорта Лос-Анджелеса около 300 человек выбежали из терминала на летное поле, в... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:28

2021-10-29T16:28

2021-10-29T16:28

туризм

в мире

аэропорт

twitter

сша

калифорния

лос-анджелес

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593464804_0:28:3116:1780_1920x0_80_0_0_d4c25d20a1dfe11e1eb7b31d756d7b57.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. После сообщения о вооруженном пассажире на территории международного аэропорта Лос-Анджелеса около 300 человек выбежали из терминала на летное поле, в результате чего несколько рейсов отменили, сообщается в соцсетях воздушной гавани.Инцидент произошел в четверг вечером. Из-за паники "двое получили травмы легкой и средней степени тяжести", говорится в заявлении. На помощь пострадавшим подоспели сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса.Еще один пассажир госпитализирован. Как подчеркнули представители аэропорта, прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Никаких выстрелов произведено не было.

https://ria.ru/20211029/aviabilety-1756545652.html

сша

калифорния

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аэропорт, twitter, сша, калифорния, лос-анджелес, новости - туризм, пассажиры, происшествия