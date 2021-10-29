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Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы
Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы - РИА Новости, 29.10.2021
Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы
После сообщения о вооруженном пассажире на территории международного аэропорта Лос-Анджелеса около 300 человек выбежали из терминала на летное поле, в... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T16:28
2021-10-29T16:28
2021-10-29T16:28
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. После сообщения о вооруженном пассажире на территории международного аэропорта Лос-Анджелеса около 300 человек выбежали из терминала на летное поле, в результате чего несколько рейсов отменили, сообщается в соцсетях воздушной гавани.Инцидент произошел в четверг вечером. Из-за паники "двое получили травмы легкой и средней степени тяжести", говорится в заявлении. На помощь пострадавшим подоспели сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса.Еще один пассажир госпитализирован. Как подчеркнули представители аэропорта, прибывшие на место полицейские задержали мужчину. Никаких выстрелов произведено не было.
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в мире, аэропорт, twitter, сша, калифорния, лос-анджелес, новости - туризм, пассажиры, происшествия
Пассажиры аэропорта в США выбежали на летное поле из-за угрозы стрельбы
Около 300 человек эвакуировались из аэропорта в США после сообщения о мужчине с оружием