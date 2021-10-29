https://ria.ru/20211029/srok-1756936634.html
В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову
В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову - РИА Новости, 30.10.2021
В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову
Судья в США согласился не назначать тюремное заключение бизнесмену Олегу Тинькову из-за состояния здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-29T19:52
2021-10-29T19:52
2021-10-30T00:02
в мире
сша
олег тиньков
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Судья в США согласился не назначать тюремное заключение бизнесмену Олегу Тинькову из-за состояния здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку."Суд принимает соглашение со следствием", — заявил судья Джон Тайгар в ходе заседания.Тиньков проведет год под надзором, но за пределами США. Он также выплатит дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.По словам судьи, он дал бы бизнесмену реальный срок, но тот тяжело болен.По его словам, у Тинькова сравнительно небольшие шансы на выживание, а в случае экстрадиции в США он мог бы умереть в американской тюрьме. Тайгар пожелал Тинькову победить тяжелую болезнь — тот сложил руки в знак благодарности.В свою очередь, прокурор по делу сообщила, что обвинение отказывается от дальнейших уголовных претензий к Тинькову."США отозвали оставшиеся пункты уголовного обвинения", — сказала она.Ранее Тиньков заплатил по делу более 508 миллионов долларов штрафа и возмещения.В марте прошлого года Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Этой весной бизнесмен рассказывал, что после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.
https://ria.ru/20211020/isk-1755471554.html
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в мире, сша, олег тиньков
19:52 29.10.2021 (обновлено: 00:02 30.10.2021)
В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову
В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову из-за здоровья подсудимого
ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости.
Судья в США
согласился не назначать тюремное заключение бизнесмену Олегу Тинькову из-за состояния здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку.
"Суд принимает соглашение со следствием", — заявил судья Джон Тайгар в ходе заседания.
Тиньков проведет год под надзором, но за пределами США. Он также выплатит дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.
По словам судьи, он дал бы бизнесмену реальный срок, но тот тяжело болен.
"В свете масштаба преступления отсутствие реального срока было бы недостаточным для суда. Но, что гораздо более важно, я считаю, что приговор без реального срока является подходящим из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого", — подчеркнул судья.
По его словам, у Тинькова сравнительно небольшие шансы на выживание, а в случае экстрадиции в США он мог бы умереть в американской тюрьме. Тайгар пожелал Тинькову победить тяжелую болезнь — тот сложил руки в знак благодарности.
В свою очередь, прокурор по делу сообщила, что обвинение отказывается от дальнейших уголовных претензий к Тинькову.
"США отозвали оставшиеся пункты уголовного обвинения", — сказала она.
Ранее Тиньков заплатил по делу более 508 миллионов долларов штрафа и возмещения.
В марте прошлого года Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Этой весной бизнесмен рассказывал, что после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.