https://ria.ru/20211029/srok-1756936634.html

В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову

В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову - РИА Новости, 30.10.2021

В США суд согласился не назначать тюремный срок Тинькову

Судья в США согласился не назначать тюремное заключение бизнесмену Олегу Тинькову из-за состояния здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-29T19:52

2021-10-29T19:52

2021-10-30T00:02

в мире

сша

олег тиньков

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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Судья в США согласился не назначать тюремное заключение бизнесмену Олегу Тинькову из-за состояния здоровья и приговорил его уже к отбытому сроку."Суд принимает соглашение со следствием", — заявил судья Джон Тайгар в ходе заседания.Тиньков проведет год под надзором, но за пределами США. Он также выплатит дополнительный штраф в 250 тысяч долларов.По словам судьи, он дал бы бизнесмену реальный срок, но тот тяжело болен.По его словам, у Тинькова сравнительно небольшие шансы на выживание, а в случае экстрадиции в США он мог бы умереть в американской тюрьме. Тайгар пожелал Тинькову победить тяжелую болезнь — тот сложил руки в знак благодарности.В свою очередь, прокурор по делу сообщила, что обвинение отказывается от дальнейших уголовных претензий к Тинькову."США отозвали оставшиеся пункты уголовного обвинения", — сказала она.Ранее Тиньков заплатил по делу более 508 миллионов долларов штрафа и возмещения.В марте прошлого года Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Этой весной бизнесмен рассказывал, что после пересадки костного мозга у него прижился донорский материал, поменялась группа крови, однако продолжается аутоиммунная реакция "трансплантат против хозяина", эффект от лечения будет заметен через год.

https://ria.ru/20211020/isk-1755471554.html

https://ria.ru/20211029/tinkov-1756449816.html

сша

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в мире, сша, олег тиньков