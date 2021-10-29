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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211029/solntse-1756820437.html
Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце - РИА Новости, 29.10.2021
Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце
Вещество, выброшенное с поверхности Солнца во время вчерашней сильной вспышки класса Х достигнет Земли и приведет к магнитной буре в течение полутора-трех суток РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:50
2021-10-29T11:50
наука
российская академия наук
космос - риа наука
земля
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вещество, выброшенное с поверхности Солнца во время вчерашней сильной вспышки класса Х достигнет Земли и приведет к магнитной буре в течение полутора-трех суток от момента события, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин."Вспышка произошла на границе геоэффективной зоны (в направлении на Землю – ред.). Учитывая ее мощность, я бы сказал, что выброс достигнет Земли. С какой скоростью? Нужно подождать новых данных. Обычно это занимает от полутора до трех дней от момента вспышки (она произошла в 18.17 мск 28 октября – ред.)", - сказал Кузин.По предварительному прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, указывается, что буря ожидается с 9.00 субботы и продлится около суток. Прогнозируется, что это будет буря среднего уровня G2. Как пояснил Кузин, сила бури не прямо коррелирует с мощностью вспышки, а зависит от многих факторов: импульса, магнитных конфигураций солнечной плазмы.Опасаться магнитной бури не стоит, успокоил ученый. "Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой. Одна поездка на метро равна сильной магнитной буре. И многие у нас тут страдают от этого?" - задается вопросом Кузин.По его словам, если на кого и может повлиять буря, так это, к примеру, на перелетных птиц, которые строят маршруты по магнитным полям.Также ученый рассказал, что активность Солнца, которая будет сопровождаться новыми вспышками, продлится еще 7-10 дней. Но строить прогнозы, произойдут ли на звезде новые вспышки класса Х, невозможно. Предыдущая подобная вспышка, рассказал Кузин, произошла около года назад. Он также сообщил, что самые мощные вспышки обычно бывают во время спада солнечной активности. "Я бы сказал, что с точки зрения цикличности активности Солнца это нормальное явление. Другое дело, что у нас сам цикл очень слабый, поэтом вспышка класса Х – то событие", - подчеркнул ученый.
https://ria.ru/20211028/vspyshka-1756776025.html
https://ria.ru/20210828/solntse-1747655171.html
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российская академия наук, космос - риа наука, земля
11:50 29.10.2021
 
Ученый рассказал о магнитной буре на Солнце

Ученый рассказал, что вспышки от магнитной бури на Солнце накроют Землю в ближайшие дни

© Fotolia / cglightNingСолнечная буря
Солнечная буря - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Fotolia / cglightNing
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Вещество, выброшенное с поверхности Солнца во время вчерашней сильной вспышки класса Х достигнет Земли и приведет к магнитной буре в течение полутора-трех суток от момента события, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Кузин.
"Вспышка произошла на границе геоэффективной зоны (в направлении на Землю – ред.). Учитывая ее мощность, я бы сказал, что выброс достигнет Земли. С какой скоростью? Нужно подождать новых данных. Обычно это занимает от полутора до трех дней от момента вспышки (она произошла в 18.17 мск 28 октября – ред.)", - сказал Кузин.
Изображение солнца, сделанное спутником Fengyun-3E - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 23:50
На Солнце произошла мощная вспышка класса Х
По предварительному прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, указывается, что буря ожидается с 9.00 субботы и продлится около суток. Прогнозируется, что это будет буря среднего уровня G2. Как пояснил Кузин, сила бури не прямо коррелирует с мощностью вспышки, а зависит от многих факторов: импульса, магнитных конфигураций солнечной плазмы.
Опасаться магнитной бури не стоит, успокоил ученый. "Есть два фактора: воздействие на техносферу, но сейчас даже гораздо более сильные бури купируются очень хорошо, и воздействие на самочувствие людей, где очень много факторов, которые больше определяются не магнитными нагрузками, сколько психосоматикой. Одна поездка на метро равна сильной магнитной буре. И многие у нас тут страдают от этого?" - задается вопросом Кузин.
По его словам, если на кого и может повлиять буря, так это, к примеру, на перелетных птиц, которые строят маршруты по магнитным полям.
Также ученый рассказал, что активность Солнца, которая будет сопровождаться новыми вспышками, продлится еще 7-10 дней. Но строить прогнозы, произойдут ли на звезде новые вспышки класса Х, невозможно. Предыдущая подобная вспышка, рассказал Кузин, произошла около года назад. Он также сообщил, что самые мощные вспышки обычно бывают во время спада солнечной активности. "Я бы сказал, что с точки зрения цикличности активности Солнца это нормальное явление. Другое дело, что у нас сам цикл очень слабый, поэтом вспышка класса Х – то событие", - подчеркнул ученый.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 14:53
На Солнце зафиксировали новую череду вспышек
 
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