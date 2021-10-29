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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211029/sobchak-1756819536.html
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках - РИА Новости, 29.10.2021
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках
Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:54
2021-10-29T11:54
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
константин богомолов
ида галич
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках.Она отметила, что не может назвать точную сумму своих доходов.Одной из самых заметных работ Собчак на телевидении стал проект "Дом-2". Ранее Бородина рассказала, что над кандидатурой Ксении организаторы думали несколько недель.
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знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, ида галич
11:54 29.10.2021
 
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках

Ксения Собчак рассказала о заработке более четырех миллионов долларов в год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках.

"Это не закрытые данные. Я теперь жена чиновника, я вынуждена по закону опубликовывать декларацию, потому что все родственники чиновников должны это делать. Я говорю: "Богомолов, как я попала в эту ситуацию?". Сейчас самая богатая жена чиновника – это Ксения Собчак", – заявила телеведущая.

Она отметила, что не может назвать точную сумму своих доходов.

"Это порядка четырех с чем-то миллионов долларов в год, не в месяц. Но мы стремимся. У меня есть бухгалтер", – заключила Ксения.

Одной из самых заметных работ Собчак на телевидении стал проект "Дом-2". Ранее Бородина рассказала, что над кандидатурой Ксении организаторы думали несколько недель.
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ШоубизЗнаменитостиКсения СобчакКонстантин БогомоловИда Галич
 
 
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