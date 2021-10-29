https://ria.ru/20211029/sobchak-1756819536.html
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках - РИА Новости, 29.10.2021
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках
Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:54
2021-10-29T11:54
2021-10-29T11:54
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
константин богомолов
ида галич
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках.Она отметила, что не может назвать точную сумму своих доходов.Одной из самых заметных работ Собчак на телевидении стал проект "Дом-2". Ранее Бородина рассказала, что над кандидатурой Ксении организаторы думали несколько недель.
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знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, ида галич
"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках
Ксения Собчак рассказала о заработке более четырех миллионов долларов в год