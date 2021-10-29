https://ria.ru/20211029/sobchak-1756819536.html

"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках

"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках - РИА Новости, 29.10.2021

"Это не закрытые данные": Ксения Собчак рассказала о заработках

Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:54

2021-10-29T11:54

2021-10-29T11:54

шоубиз

знаменитости

ксения собчак

константин богомолов

ида галич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602802756_88:0:2681:1459_1920x0_80_0_0_600ff9007196fd55a3e20e1515435f80.jpg

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о заработках.Она отметила, что не может назвать точную сумму своих доходов.Одной из самых заметных работ Собчак на телевидении стал проект "Дом-2". Ранее Бородина рассказала, что над кандидатурой Ксении организаторы думали несколько недель.

https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ксения собчак, константин богомолов, ида галич