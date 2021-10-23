https://ria.ru/20211023/borodina-1755843858.html

"Над Собчак думали": Бородина рассказала о кастинге на роль ведущей "Дом-2"

"Над Собчак думали": Бородина рассказала о кастинге на роль ведущей "Дом-2" - РИА Новости, 23.10.2021

"Над Собчак думали": Бородина рассказала о кастинге на роль ведущей "Дом-2"

Ксения Бородина в программе "Вечерний Ургант" рассказала, что ее первой утвердили на роль ведущей проекта "Дом-2". С кандидатурой Ксении Собчак все было не так... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-23T20:51

2021-10-23T20:51

2021-10-23T20:51

шоубиз

ксения бородина

ксения собчак

виктория боня

знаменитости

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ксения Бородина в программе "Вечерний Ургант" рассказала, что ее первой утвердили на роль ведущей проекта "Дом-2". С кандидатурой Ксении Собчак все было не так быстро.Бородина призналась, что должна была улететь на отдых в Италию, но ей позвонили и срочно попросили приехать."Я уверен, что в какой-то момент ты сказала: "Ну, давайте ее возьмем. Не будем ломать девчонке судьбу", – добавил в шутку Ургант.До того, как прийти в популярный проект Ксения работала на телевидении редактором программы "Окна" и даже приняла участие в нем в роли актрисы.Ранее в своем Instagram Виктория Боня выложила видео с вручения премии, на котором Бородина не смогла сдержать недовольных эмоций.

https://ria.ru/20211008/solovev-1753566400.html

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2021

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ксения бородина, ксения собчак, виктория боня, знаменитости