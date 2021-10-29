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Авторы сообщения о цене на проезд в Петербурге назвали публикацию шуткой
Авторы сообщения о цене на проезд в Петербурге назвали публикацию шуткой - РИА Новости, 29.10.2021
Авторы сообщения о цене на проезд в Петербурге назвали публикацию шуткой
Сообщение сатирического издания "Панорама" о многократном увеличении стоимости проезда в городском транспорте Петербурга является шуткой и не имело целью... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:13
2021-10-29T11:13
общество
санкт-петербург
александр беглов
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сообщение сатирического издания "Панорама" о многократном увеличении стоимости проезда в городском транспорте Петербурга является шуткой и не имело целью создать панику в городе, заявил РИА Новости соучредитель издания ИА "Панорама" Виталий Манн.Ранее сатирическое издание "Панорама" сообщило, что глава Петербурга подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте - в 5 раз. Городской комитет по транспорту опроверг эту информацию и сообщил, что в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится.Губернатор города Александр Беглов заявил, что власти Санкт-Петербурга обратятся в правоохранительные органы после фейковой информации о том, что стоимость проезда в городском транспорте увеличится в нерабочие дни. Он назвал произошедшее недобросовестной и "специально продуманной акцией", и призвал жителей Петербурга не доверять сомнительным источникам."Сложно понять, что глава Петербурга подразумевает под "специально продуманной акцией". Если речь о шутке, то она задумывалась как шутка. Как вы знаете, у нас под каждой новостью на сайте предупреждение с таким текстом: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". Если речь идет о создании паники в Петербурге, то такие обвинения весьма удивительны для меня. Какой смысл сатирическому изданию создавать панику в том или ином населенном пункте? Собственно говоря, какая наша выгода?", - сказал Манн.По его словам, редакция "Панорамы" "искренне надеется", что губернатор "погорячился". Манн сообщил, что случаи обращения в правоохранительные органы из-за материалов были, однако они ни к чему не привели.Сатирическое издание ИА "Панорама" известно тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.
https://ria.ru/20211028/transport-1756771901.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, коронавирус в россии
11:13 29.10.2021
 
Авторы сообщения о цене на проезд в Петербурге назвали публикацию шуткой

Соучредитель ИД "Панорама" Манн назвал сообщение о цене на проезд в Петербурге шуткой

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на одной из автобусных остановок в Санкт-Петербурге
Люди на одной из автобусных остановок в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт – РИА Новости. Сообщение сатирического издания "Панорама" о многократном увеличении стоимости проезда в городском транспорте Петербурга является шуткой и не имело целью создать панику в городе, заявил РИА Новости соучредитель издания ИА "Панорама" Виталий Манн.
Ранее сатирическое издание "Панорама" сообщило, что глава Петербурга подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в метрополитене будет увеличена в 10 раз, а в наземном транспорте - в 5 раз. Городской комитет по транспорту опроверг эту информацию и сообщил, что в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте не изменится.
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Губернатор города Александр Беглов заявил, что власти Санкт-Петербурга обратятся в правоохранительные органы после фейковой информации о том, что стоимость проезда в городском транспорте увеличится в нерабочие дни. Он назвал произошедшее недобросовестной и "специально продуманной акцией", и призвал жителей Петербурга не доверять сомнительным источникам.
"Сложно понять, что глава Петербурга подразумевает под "специально продуманной акцией". Если речь о шутке, то она задумывалась как шутка. Как вы знаете, у нас под каждой новостью на сайте предупреждение с таким текстом: "Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". Если речь идет о создании паники в Петербурге, то такие обвинения весьма удивительны для меня. Какой смысл сатирическому изданию создавать панику в том или ином населенном пункте? Собственно говоря, какая наша выгода?", - сказал Манн.
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По его словам, редакция "Панорамы" "искренне надеется", что губернатор "погорячился". Манн сообщил, что случаи обращения в правоохранительные органы из-за материалов были, однако они ни к чему не привели.
Сатирическое издание ИА "Панорама" известно тем, что пишет юмористические новости-фельетоны, которые подаются как реальные события.
 
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