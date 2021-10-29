https://ria.ru/20211029/shkola-1756836003.html

Учащиеся алма-атинской школы пришли на уроки в юбках в память о товарище

Учащиеся алма-атинской школы пришли на уроки в юбках в память о товарище - РИА Новости, 29.10.2021

Учащиеся алма-атинской школы пришли на уроки в юбках в память о товарище

Ученики "Назарбаев Интеллектуальной школы" (НИШ) в Алма-Ате, включая мальчиков, пришли в пятницу на уроки в юбках в знак протеста против инцидента с их... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:48

2021-10-29T12:48

2021-10-29T12:58

происшествия

общество

школа

дети

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алма-ата

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АЛМА-АТА, 29 окт - РИА Новости. Ученики "Назарбаев Интеллектуальной школы" (НИШ) в Алма-Ате, включая мальчиков, пришли в пятницу на уроки в юбках в знак протеста против инцидента с их товарищем, покончившим с собой, предположительно, после того, как педагоги раскритиковали его костюм на осеннем балу, передает корреспондент РИА Новости.О самоубийстве восьмиклассника из НИШ стало известно 28 октября из сообщений в социальных сетях. По данным их авторов, школьник покончил с собой днем ранее после того, как подвергся критике со стороны работников школы за то, что в шутку надел юбку на осенний бал. Департамент полиции подтвердил факт суицида и возбуждение уголовного дела по статье "доведение до самоубийства", но не раскрыл деталей происшествия. Администрация школы подтвердила факт "несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время" и не дала дополнительных комментариев "в интересах несовершеннолетнего ребенка".Одна из учениц этой школы в пятницу опубликовала пост в Instagram, в котором подтвердила фабулу произошедшего, которая ранее была изложена в соцсетях."Сексизм - это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришёл в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поимённо требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать "грешника", - написала школьница, добавив, что мальчик покончил с собой так как "не выдержал общественного давления".Она также сопроводила пост фотографиями учащихся в данной школе мальчиков, пришедших в пятницу на уроки в юбках "в знак протеста против инцидента" под лозунгом "У одежды нет гендера".

https://rsport.ria.ru/20210722/navka-1742388126.html

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происшествия, общество, школа, дети, казахстан, алма-ата