23:27 29.10.2021 (обновлено: 23:28 29.10.2021)
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев
Савченко обвинила украинские власти в ограничении прав граждан из-за введения локдауна
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Ранее глава МВД страны Денис Монастырский сообщил, что Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.
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"Хотите - вакцинируйтесь! Не хотите - не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!.. Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа! Встретимся с преступной властью в суде!" - написала она в своем Facebook.
Ее сестра Вера призвала граждан не бояться властей и не реагировать на угрозы от власти "уголовными делами за неповиновение "сертификатам".
Ранее полиция заявила, что бывший депутат Рады пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". По данным агентства "РБК-Украина", речь идет об экс-депутате Надежде Савченко. Ей за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет. Савченко заявила, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса.