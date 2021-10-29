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https://ria.ru/20211029/savchenko-1756959336.html
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев - РИА Новости, 29.10.2021
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев
Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T23:27
2021-10-29T23:28
в мире
верховная рада украины
надежда савченко
денис монастырский
распространение коронавируса
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Ранее глава МВД страны Денис Монастырский сообщил, что Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса."Хотите - вакцинируйтесь! Не хотите - не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!.. Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа! Встретимся с преступной властью в суде!" - написала она в своем Facebook.Ее сестра Вера призвала граждан не бояться властей и не реагировать на угрозы от власти "уголовными делами за неповиновение "сертификатам".Ранее полиция заявила, что бывший депутат Рады пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". По данным агентства "РБК-Украина", речь идет об экс-депутате Надежде Савченко. Ей за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет. Савченко заявила, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса.
https://ria.ru/20211021/nato-1755606977.html
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в мире, верховная рада украины, надежда савченко, денис монастырский
23:27 29.10.2021 (обновлено: 23:28 29.10.2021)
 
Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев

Савченко обвинила украинские власти в ограничении прав граждан из-за введения локдауна

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Ранее глава МВД страны Денис Монастырский сообщил, что Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.
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"Хотите - вакцинируйтесь! Не хотите - не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!.. Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа! Встретимся с преступной властью в суде!" - написала она в своем Facebook.
Ее сестра Вера призвала граждан не бояться властей и не реагировать на угрозы от власти "уголовными делами за неповиновение "сертификатам".
Ранее полиция заявила, что бывший депутат Рады пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". По данным агентства "РБК-Украина", речь идет об экс-депутате Надежде Савченко. Ей за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет. Савченко заявила, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса.
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Распространение коронавирусаВ миреВерховная Рада УкраиныНадежда СавченкоДенис Монастырский
 
 
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