https://ria.ru/20211029/savchenko-1756959336.html

Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев

Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев - РИА Новости, 29.10.2021

Савченко обвинила Киев в ограничении прав украинцев

Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T23:27

2021-10-29T23:27

2021-10-29T23:28

в мире

верховная рада украины

надежда савченко

денис монастырский

распространение коронавируса

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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Украинские власти совершают преступление против украинского народа, ограничивая населению доступ к транспорту и работе из-за введения локдауна, считает экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Ранее глава МВД страны Денис Монастырский сообщил, что Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса."Хотите - вакцинируйтесь! Не хотите - не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!.. Локдауном власти вводят незаконную сегрегацию населения и ограничивают равноправный доступ гражданина к чиновнику, общественному транспорту, праву на труд и многие услуги, которые государство обязано оказывать гражданину. Таким образом, украинская власть, как центральная так и местная, совершает преступление против украинского народа! Встретимся с преступной властью в суде!" - написала она в своем Facebook.Ее сестра Вера призвала граждан не бояться властей и не реагировать на угрозы от власти "уголовными делами за неповиновение "сертификатам".Ранее полиция заявила, что бывший депутат Рады пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". По данным агентства "РБК-Украина", речь идет об экс-депутате Надежде Савченко. Ей за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет. Савченко заявила, что они с сестрой не подделывали сертификаты о вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20211021/nato-1755606977.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750442644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, надежда савченко, денис монастырский