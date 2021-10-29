https://ria.ru/20211029/savchenko-1756921143.html

Савченко вручили подозрение в использовании поддельного COVID-сертификата

Савченко вручили подозрение в использовании поддельного COVID-сертификата - РИА Новости, 29.10.2021

Савченко вручили подозрение в использовании поддельного COVID-сертификата

Бывшему депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение в использовании поддельного сертификата о вакцинации от... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:34

2021-10-29T18:34

2021-10-29T18:37

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КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Бывшему депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере официально вручили подозрение в использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. "Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - написал он в Facebook в пятницу вечером.Он добавил, что сейчас во всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. По словам министра, только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств.Ранее полиция заявила, что бывший депутат Рады Надежда Савченко пыталась въехать на территорию страны по поддельному сертификату о вакцинации, возбуждено уголовное дело по статье "подделка документов". Ей за использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса в случае доказательства вины может грозить штраф в размере 32 долларов, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756843111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мвд украины, верховная рада украины, здоровье - общество, надежда савченко, коронавирусы, коронавирус covid-19, денис монастырский