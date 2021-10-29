https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html

В Ленобласти названы районы с самым эффективным местным самоуправлением

В Ленобласти названы районы с самым эффективным местным самоуправлением - РИА Новости, 29.10.2021

В Ленобласти названы районы с самым эффективным местным самоуправлением

В Ленинградской области подвели итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления (МСУ) за 2020 год – первая пятерка рейтинга... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:06

2021-10-29T15:06

2021-10-29T15:06

ленинградская область

кингисеппский район

сланцевский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В Ленинградской области подвели итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления (МСУ) за 2020 год – первая пятерка рейтинга муниципалитетов получит поддержку на общую сумму 45 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, первое место Сланцевскому району обеспечил рост показателей в сферах образования и местного самоуправления. Там увеличилось число образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, а уровень удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ вырос с 74% до 83%. Кроме того, району удалось достичь высоких позиций по численности работников малого и среднего бизнеса, а также по количеству поставленных на кадастровый учет земельных участков с многоквартирными домами."Лидер прошлогоднего рейтинга - Ломоносовский район на этот раз занял второе место", - отметили в пресс-службе."Бронза" досталась Всеволожскому району. Он заметно улучшил свою позицию, переместившись в число лидеров с шестого места. Четвертую и пятую строки заняли Кингисеппский и Волосовский районы."Если Кингисеппский район улучшил свои показатели, поднявшись с десятой позиции, то Волосовский район покинул лидерское второе место", - заметили в обладминистрации.Для оценки работы органов МСУ используются методики, утвержденные в 2012 году правительством России. По результатам мониторинга среди муниципалитетов, вошедших в первую пятерку, пропорционально распределено 45 миллионов рублей, подчеркнули в пресс-службе администрации."В 2020 году мониторинг охватывал девять направлений деятельности муниципалитетов, которые оценивались по 40 показателям. Это и уровень экономического развития, и ситуацию в сфере дошкольного и общего образования, а также культура, жилищно-коммунальное хозяйство и в целом организация местного самоуправления и уровень удовлетворенности населения его деятельностью", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211027/sotrudnichestvo-1756526580.html

кингисеппский район

сланцевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кингисеппский район, сланцевский район