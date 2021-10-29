В Ленобласти названы районы с самым эффективным местным самоуправлением
© Фото : комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской областиЗаседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. В Ленинградской области подвели итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления (МСУ) за 2020 год – первая пятерка рейтинга муниципалитетов получит поддержку на общую сумму 45 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, первое место Сланцевскому району обеспечил рост показателей в сферах образования и местного самоуправления. Там увеличилось число образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, а уровень удовлетворенности населения деятельностью органов МСУ вырос с 74% до 83%. Кроме того, району удалось достичь высоких позиций по численности работников малого и среднего бизнеса, а также по количеству поставленных на кадастровый учет земельных участков с многоквартирными домами.
"Лидер прошлогоднего рейтинга - Ломоносовский район на этот раз занял второе место", - отметили в пресс-службе.
"Бронза" досталась Всеволожскому району. Он заметно улучшил свою позицию, переместившись в число лидеров с шестого места. Четвертую и пятую строки заняли Кингисеппский и Волосовский районы.
"Если Кингисеппский район улучшил свои показатели, поднявшись с десятой позиции, то Волосовский район покинул лидерское второе место", - заметили в обладминистрации.
Для оценки работы органов МСУ используются методики, утвержденные в 2012 году правительством России. По результатам мониторинга среди муниципалитетов, вошедших в первую пятерку, пропорционально распределено 45 миллионов рублей, подчеркнули в пресс-службе администрации.
"В 2020 году мониторинг охватывал девять направлений деятельности муниципалитетов, которые оценивались по 40 показателям. Это и уровень экономического развития, и ситуацию в сфере дошкольного и общего образования, а также культура, жилищно-коммунальное хозяйство и в целом организация местного самоуправления и уровень удовлетворенности населения его деятельностью", - заключили в пресс-службе.