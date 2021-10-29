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Оружие и разрешение на имя Рашкина нашли на месте браконьерства

Оружие и разрешение на имя Рашкина нашли на месте браконьерства - РИА Новости, 29.10.2021

Оружие и разрешение на имя Рашкина нашли на месте браконьерства

В Саратовской области около места разделки туши лося нашли разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:05

2021-10-29T19:05

2021-10-29T21:45

происшествия

саратовская область

животные

природа

охота

валерий рашкин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Саратовской области около места разделки туши лося нашли разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, заявили в ГУ МВД по региону.В лесу сотрудники полиции обнаружили два чехла от охотничьих ружей."В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.", — сообщило ведомство в Telegram-канале "МВД Медиа".Ранее Рашкина поймали в Саратовской области с разделанной тушей лося в машине. Депутат заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу, и решил взять его домой. При осмотре автомобиля нашли топор и два ножа со следами крови. При этом недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру, а также другие части млекопитающего. В МВД подтвердили, что за рулем был именно Рашкин. От медосвидетельствования он отказался.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (пункт "а" части 1 статьи 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период. Однако, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, а санкция составит уже до пяти лет.В СК пояснили, что "из-за большого общественного резонанса" уголовное дело передали из органов внутренних дел в следственное управление по региону.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с РИА Новости ранее назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена комиссии по регламенту Госдумы Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября).

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html

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происшествия, саратовская область, животные, природа, охота, валерий рашкин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина