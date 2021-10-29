https://ria.ru/20211029/roskomnadzor-1756938239.html

Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора

Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 29.10.2021

Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора

Правительство России утвердило правила регистрации и ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов, осуществляющих свою... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:02

2021-10-29T20:02

2021-10-29T20:02

общество

технологии

владимир путин

александр хинштейн

госдума рф

ikea international group

wikipedia

telegram (приложение)

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило правила регистрации и ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила ведения личного кабинета, в том числе правила регистрации иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, иностранным гражданином, лицом без гражданства, осуществляющими деятельность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно постановлению, личный кабинет создается на официальном сайте Роскомнадзора, а ведомство, в свою очередь, должно обеспечивать постоянное функционирование портала и доступ к нему. Кроме того, для его регистрации иностранному лицу следует отправить ведомству заявление через официальный сайт, указав необходимые данные. Уточняется, что данное постановление действует в течение шести лет со дня его вступления в силу.В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. Закон коснулся компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Закон обязывал владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Это положение вступает в силу с 1 января 2022 года. Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Также согласно документу, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Закон предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.

https://ria.ru/20211028/sayt-1756632368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф, ikea international group, wikipedia, telegram (приложение), россия