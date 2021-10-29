Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211029/roskomnadzor-1756938239.html
Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора
Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 29.10.2021
Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора
Правительство России утвердило правила регистрации и ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов, осуществляющих свою... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:02
2021-10-29T20:02
общество
технологии
владимир путин
александр хинштейн
госдума рф
ikea international group
wikipedia
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163f78a8fea26e7596d177563ca9853a.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило правила регистрации и ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила ведения личного кабинета, в том числе правила регистрации иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, иностранным гражданином, лицом без гражданства, осуществляющими деятельность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в документе.Согласно постановлению, личный кабинет создается на официальном сайте Роскомнадзора, а ведомство, в свою очередь, должно обеспечивать постоянное функционирование портала и доступ к нему. Кроме того, для его регистрации иностранному лицу следует отправить ведомству заявление через официальный сайт, указав необходимые данные. Уточняется, что данное постановление действует в течение шести лет со дня его вступления в силу.В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. Закон коснулся компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Закон обязывал владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Это положение вступает в силу с 1 января 2022 года. Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Также согласно документу, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Закон предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.
https://ria.ru/20211028/sayt-1756632368.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600581005_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f233eaaef141ecc706029410041fb239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, владимир путин, александр хинштейн, госдума рф, ikea international group, wikipedia, telegram (приложение), россия
20:02 29.10.2021
 
Кабмин утвердил правила ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора

Кабмин утвердил правила ведения страниц на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило правила регистрации и ведения личных кабинетов на сайте Роскомнадзора для иностранных IT-гигантов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила ведения личного кабинета, в том числе правила регистрации иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом, иностранным гражданином, лицом без гражданства, осуществляющими деятельность в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
Согласно постановлению, личный кабинет создается на официальном сайте Роскомнадзора, а ведомство, в свою очередь, должно обеспечивать постоянное функционирование портала и доступ к нему. Кроме того, для его регистрации иностранному лицу следует отправить ведомству заявление через официальный сайт, указав необходимые данные. Уточняется, что данное постановление действует в течение шести лет со дня его вступления в силу.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать свои представительства в России. Закон коснулся компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Компьютер - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 11:08
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Проект"*
Закон обязывал владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Это положение вступает в силу с 1 января 2022 года. Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Также согласно документу, такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Закон предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинАлександр ХинштейнГосдума РФIKEA International GroupWikipediaTelegram (приложение)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собак
03:27Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19
03:22Премьер Украины нашел замену газу
03:20YouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сына
03:18Владельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данных
03:13Врач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитет
03:07Эксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсию
03:00Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
02:57Небензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из Луганска
02:33FT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по России
02:17Названы способы уменьшить сумму налога на имущество
02:10Диетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на них
02:06Немцы потребовали исключить Польшу из Евросоюза
01:54В Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детей
01:51США будут использовать санкции против строительства иранских беспилотников
01:50На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
01:16Россиянам напомнили правила покупки рыбы
01:11СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
00:50В ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризис
00:41Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
Лента новостейМолния
Кинолог дал советы волонтерам, выгуливающим чужих собакГинцбург объяснил, почему даже привитые могут заболеть COVID-19Премьер Украины нашел замену газуYouTube удалил видео президента Бразилии с канала его сынаВладельцам смартфонов напомнили основные правила защиты данныхВрач рассказал, как осенние "температурные горки" влияют на иммунитетЭксперт рассказал, когда следует начинать копить на пенсиюЭксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жильяНебензя пообещал спросить генсека ООН о ситуации с девочкой из ЛуганскаFT: союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РоссииНазваны способы уменьшить сумму налога на имуществоДиетолог рассказала, как определить "пищевые грабли" и не наступить на нихНемцы потребовали исключить Польшу из ЕвросоюзаВ Ингушетии "КамАЗ" столкнулся с легковушкой, в которой ехали девять детейСША будут использовать санкции против строительства иранских беспилотниковНа Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский языкРоссиянам напомнили правила покупки рыбыСМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновниковВ ЮНИСЕФ заявили, что Афганистан переживает тяжелейший гуманитарный кризисСпецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане