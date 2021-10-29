https://ria.ru/20211029/razvedchiki-1756784696.html

Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения

Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения - РИА Новости, 29.10.2021

Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения

Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T04:02

2021-10-29T04:02

2021-10-29T04:02

безопасность

хабаровский край

амурская область

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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, на автомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" зачистили важный объект от условных террористов, сообщает пресс-служба округа.Отмечается, что на учениях военнослужащие использовали дымовые и свето-шумовые гранаты, применяли разработанные подразделениями малогабаритные роботизированные разведывательные устройства. Разведчики произвели штурм условно захваченного объекта, освободили заложников и нейтрализовали условных террористов. В учениях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц техники различного назначения.Еще около 200 специалистов подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали очаг поражения химическими отравляющими веществами. По условиям учений, в результате техногенной аварии возникла утечка химических отравляющих веществ. Разведчики подразделения быстро локализовали границы зараженного участка местности и определили тип химических веществ, уточнили в округе. В тренировках были использованы машины ТДА-2А, современные авторазливочные станции АРС-14КМ.

https://ria.ru/20211022/razvedchiki-1755725317.html

хабаровский край

амурская область

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безопасность, хабаровский край, амурская область