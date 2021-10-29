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Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения - РИА Новости, 29.10.2021
Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T04:02
2021-10-29T04:02
безопасность
хабаровский край
амурская область
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, на автомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" зачистили важный объект от условных террористов, сообщает пресс-служба округа.Отмечается, что на учениях военнослужащие использовали дымовые и свето-шумовые гранаты, применяли разработанные подразделениями малогабаритные роботизированные разведывательные устройства. Разведчики произвели штурм условно захваченного объекта, освободили заложников и нейтрализовали условных террористов. В учениях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц техники различного назначения.Еще около 200 специалистов подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали очаг поражения химическими отравляющими веществами. По условиям учений, в результате техногенной аварии возникла утечка химических отравляющих веществ. Разведчики подразделения быстро локализовали границы зараженного участка местности и определили тип химических веществ, уточнили в округе. В тренировках были использованы машины ТДА-2А, современные авторазливочные станции АРС-14КМ.
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безопасность, хабаровский край, амурская область
04:02 29.10.2021
 
Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения

Разведчики Амурского объединения ВВО зачистили на учениях объект от условных террористов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Восточного военного округа
Военнослужащие Восточного военного округа - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ХАБАРОВСК, 29 окт - РИА Новости. Разведчики Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, на автомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" зачистили важный объект от условных террористов, сообщает пресс-служба округа.
"Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО в ходе тренировки зачистили от условных террористов жизненно важный объект. Условные террористы взяли под свой контроль жизненно важный объект и захватили в заложники гражданских лиц. Используя маскирующие свойства местности, группа разведчиков на новейший бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К" выдвинулись в район условно захваченного объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на учениях военнослужащие использовали дымовые и свето-шумовые гранаты, применяли разработанные подразделениями малогабаритные роботизированные разведывательные устройства. Разведчики произвели штурм условно захваченного объекта, освободили заложников и нейтрализовали условных террористов. В учениях приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц техники различного назначения.
Еще около 200 специалистов подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали очаг поражения химическими отравляющими веществами. По условиям учений, в результате техногенной аварии возникла утечка химических отравляющих веществ. Разведчики подразделения быстро локализовали границы зараженного участка местности и определили тип химических веществ, уточнили в округе. В тренировках были использованы машины ТДА-2А, современные авторазливочные станции АРС-14КМ.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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БезопасностьХабаровский крайАмурская область
 
 
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