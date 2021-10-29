https://ria.ru/20211029/raskol-1756959990.html

США заявили об отсутствии раскола в отношения с Францией из-за AUKUS

США заявили об отсутствии раскола в отношения с Францией из-за AUKUS - РИА Новости, 29.10.2021

США заявили об отсутствии раскола в отношения с Францией из-за AUKUS

Американская администрация по итогам состоявшейся в Риме очной встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона считает, что отношения двух... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T23:48

2021-10-29T23:48

2021-10-29T23:48

в мире

париж

сша

вашингтон (город)

джо байден

эммануэль макрон

aukus

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Американская администрация по итогам состоявшейся в Риме очной встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона считает, что отношения двух стран движутся вперед и говорить о каком-либо фундаментальном расколе на данный момент не приходится."Мы движемся вперед", - сказал журналистам американский чиновник высокого ранга по итогам состоявшегося саммита. Он добавил: "Я совершенно не беспокоюсь относительно нестабильности или дрейфа в отношениях США и Франции".Представитель администрации сообщил, что сентябрь и октябрь стали для Вашингтона и Парижа периодом "тяжелых дискуссий". "Я думаю, что дискуссии, которые начнутся у нас в ноябре, будут захватывающими и увлекательными. Я считаю, что на данный момент нет смысла говорить о том, что в наших отношениях присутствует какой-то фундаментальный раскол", - указал он.

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сша

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в мире, париж, сша, вашингтон (город), джо байден, эммануэль макрон, aukus