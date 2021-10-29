https://ria.ru/20211029/rashkin-1756887277.html

МВД опубликовало видео с задержанным из-за браконьерства депутатом Рашкиным

МВД опубликовало видео с задержанным из-за браконьерства депутатом Рашкиным - РИА Новости, 29.10.2021

МВД опубликовало видео с задержанным из-за браконьерства депутатом Рашкиным

МВД РФ опубликовало видео с предполагаемого задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, на нем он сидит в машине полиции, оно... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T16:19

2021-10-29T16:19

2021-10-29T20:00

происшествия

валерий рашкин

сергей обухов

госдума рф

кпрф

следственный комитет россии (ск рф)

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. МВД РФ опубликовало видео с предполагаемого задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте, на нем он сидит в машине полиции, оно появилось в Telegram-канале МВД Медиа.На видео, предположительно, Рашкин сидит в машине полиции, никаких комментариев автору видео он не дает. Депутат ведет себя спокойно, не пререкается с полицейскими, а в конце видео знакомится с переданными ему протоколами.Также МВД опубликовало в Telegram фотографии с машиной, которой предположительно управлял Рашкин, и с тушей лося в ее багажнике.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет. Также сообщалось, что СК начал проверку Рашкина на причастность к незаконной охоте.Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с РИА Новости ранее назвал инцидент "грандиозной провокацией". По словам члена комиссии по регламенту Госдумы Василия Власова (ЛДПР), в парламенте будут разбираться с этим случаем, но не ранее, чем закончится региональная неделя (7 ноября).

https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html

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Составление протокола на задержанного депутата Госдумы Валерия Рашкина. Кадр МВД РФ Видео составления протокола на Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте в Саратовской области. Депутата Госдумы от КПРФ задержали сегодня ночью инспекторы охотхозяйства региона. Они услышали выстрелы, после чего обнаружили политика и его знакомого рядом с автомобилем, в багажнике которого находилась туша лося. Оружия у коммуниста не нашли, разрешение на добычу он не представил. Рашкин утверждает, что животное он нашёл уже убитым 2021-10-29T16:19 true PT1M24S

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происшествия, валерий рашкин, сергей обухов, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), дело о незаконной охоте с участием рашкина