https://ria.ru/20211029/rashkin-1756865098.html

Депутатский иммунитет Рашкина предложили приостановить из-за браконьерства

Депутатский иммунитет Рашкина предложили приостановить из-за браконьерства - РИА Новости, 29.10.2021

Депутатский иммунитет Рашкина предложили приостановить из-за браконьерства

Депутат Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал приостановить депутатский иммунитет Валерия Рашкина (КПРФ), которого поймали в Саратовской области с тушей... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:37

2021-10-29T14:37

2021-10-29T20:05

политика

саратовская область

валерий рашкин

единая россия

кпрф

виталий милонов

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Депутат Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал приостановить депутатский иммунитет Валерия Рашкина (КПРФ), которого поймали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине, и открыто позволить следователям установить степень его причастности к незаконной добыче животного.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат от КПРФ Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине. Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщили в ГУМВД Саратовской области."Коллега Рашкин, в связи с тем, что его задержали в лесу с убитым лосем, должен, считаю, приостановить свой депутатский иммунитет и открыто позволить следователям установить свою роль в окончании земного пути лесного зверя", - сказал РИА Новости Милонов.Парламентарий подчеркнул, что он "с трудом верит" в то, что Рашкин мог быть убийцей животного. "Лоси – красивые лесные жители, буквально рождественские олени Святого Николая наших широт. Не могу представить причину, толкнувшего уважаемого коммуниста на жестокую расправу с лосем", - добавил он."Вообще, считаю, что правила охоты нужно как-то пересматривать в сторону защиты дикой природы. Думаю, что жители Саратовской области, да и 80% других регионов, не испытывают жизненной зависимости от охотничьего промысла", - отметил Милонов. -0-

https://ria.ru/20211029/los-1756861113.html

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саратовская область

россия

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политика, саратовская область, валерий рашкин, единая россия, кпрф, виталий милонов, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина