https://ria.ru/20211029/rashkin-1756863062.html

Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство

Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство - РИА Новости, 29.10.2021

Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности, а за незаконную охоту по УК РФ предусмотрено... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:25

2021-10-29T14:25

2021-10-29T20:10

россия

происшествия

саратовская область

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности, а за незаконную охоту по УК РФ предусмотрено максимум пять лет колонии, сообщил РИА Новости юрист Сергей Карнаухов.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Полиция уже начала проверку на возможную причастность Рашкина к преступлению. Уголовное дело о незаконной охоте по пункту "а", части 1, статьи 258 УК РФ пока возбуждено по факту – по этой части максимальный срок два года колонии."Данная статья не относится к так называемым легким - по ней [максимально, по более тяжкой части] грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - отметил юрист. По его словам, есть ряд моментов, которые могут усугубить процессуальный статус Рашкина."Если будет установлено, что он занимался незаконной охотой, был нетрезв, если подтвердится, что при организации охоты он использовал свое должностное положение, то речь пойдет о квалифицированной части статьи и отделаться условным сроком будет уже нельзя", - сказал Карнаухов.По его словам, после предъявления обвинения Комиссия Госдумы по этике может запустить процедуру отзыва мандата. Кроме того, закон о статусе депутата допускает лишение его неприкосновенности. Согласно закону, для этого в нижнюю палату парламента должен обратиться генеральный прокурор, его представление рассматривают депутаты в соответствии с регламентом и, если они откажут, то дело прекратят.Юрист обратил внимание и еще на ряд моментов, предложив в связи с делом Рашкина вспомнить ситуацию с другим членом КПРФ, бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко. "Он убил спящего медведя в берлоге и, несмотря на резонанс, не понес ответственности", - добавил он.Карнаухов выразил надежду, что ситуация "даст импульс" и другим расследованиям. По его мнению, логичным будет рассмотреть деятельность депутата, который в пандемию призывал к митингам на Пушкинской площади Москвы, с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756836233.html

https://ria.ru/20211029/deputat-1756829056.html

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756817346.html

россия

саратовская область

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россия, происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина