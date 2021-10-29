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https://ria.ru/20211029/rashkin-1756863062.html
Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство
Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство - РИА Новости, 29.10.2021
Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство
Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности, а за незаконную охоту по УК РФ предусмотрено... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T14:25
2021-10-29T20:10
россия
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности, а за незаконную охоту по УК РФ предусмотрено максимум пять лет колонии, сообщил РИА Новости юрист Сергей Карнаухов.Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Полиция уже начала проверку на возможную причастность Рашкина к преступлению. Уголовное дело о незаконной охоте по пункту "а", части 1, статьи 258 УК РФ пока возбуждено по факту – по этой части максимальный срок два года колонии."Данная статья не относится к так называемым легким - по ней [максимально, по более тяжкой части] грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - отметил юрист. По его словам, есть ряд моментов, которые могут усугубить процессуальный статус Рашкина."Если будет установлено, что он занимался незаконной охотой, был нетрезв, если подтвердится, что при организации охоты он использовал свое должностное положение, то речь пойдет о квалифицированной части статьи и отделаться условным сроком будет уже нельзя", - сказал Карнаухов.По его словам, после предъявления обвинения Комиссия Госдумы по этике может запустить процедуру отзыва мандата. Кроме того, закон о статусе депутата допускает лишение его неприкосновенности. Согласно закону, для этого в нижнюю палату парламента должен обратиться генеральный прокурор, его представление рассматривают депутаты в соответствии с регламентом и, если они откажут, то дело прекратят.Юрист обратил внимание и еще на ряд моментов, предложив в связи с делом Рашкина вспомнить ситуацию с другим членом КПРФ, бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко. "Он убил спящего медведя в берлоге и, несмотря на резонанс, не понес ответственности", - добавил он.Карнаухов выразил надежду, что ситуация "даст импульс" и другим расследованиям. По его мнению, логичным будет рассмотреть деятельность депутата, который в пандемию призывал к митингам на Пушкинской площади Москвы, с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
https://ria.ru/20211029/rashkin-1756836233.html
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россия, происшествия, саратовская область, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
14:25 29.10.2021 (обновлено: 20:10 29.10.2021)
 
Юрист рассказал, какие последствия ждут Рашкина за браконьерство

Юрист Карнаухов: Рашкина могут лишить неприкосновенности и осудить на срок до пяти лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного с тушей убитого лося, могут лишить неприкосновенности, а за незаконную охоту по УК РФ предусмотрено максимум пять лет колонии, сообщил РИА Новости юрист Сергей Карнаухов.
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого слуги народа, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 12:48
В Кремле прокомментировали обвинения Рашкина в браконьерстве
Полиция уже начала проверку на возможную причастность Рашкина к преступлению. Уголовное дело о незаконной охоте по пункту "а", части 1, статьи 258 УК РФ пока возбуждено по факту – по этой части максимальный срок два года колонии.
"Данная статья не относится к так называемым легким - по ней [максимально, по более тяжкой части] грозит наказание до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей", - отметил юрист. По его словам, есть ряд моментов, которые могут усугубить процессуальный статус Рашкина.
"Если будет установлено, что он занимался незаконной охотой, был нетрезв, если подтвердится, что при организации охоты он использовал свое должностное положение, то речь пойдет о квалифицированной части статьи и отделаться условным сроком будет уже нельзя", - сказал Карнаухов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 12:24
Появилось видео с депутатом Рашкиным, пойманным с тушей лося
По его словам, после предъявления обвинения Комиссия Госдумы по этике может запустить процедуру отзыва мандата. Кроме того, закон о статусе депутата допускает лишение его неприкосновенности. Согласно закону, для этого в нижнюю палату парламента должен обратиться генеральный прокурор, его представление рассматривают депутаты в соответствии с регламентом и, если они откажут, то дело прекратят.
Юрист обратил внимание и еще на ряд моментов, предложив в связи с делом Рашкина вспомнить ситуацию с другим членом КПРФ, бывшим иркутским губернатором Сергеем Левченко. "Он убил спящего медведя в берлоге и, несмотря на резонанс, не понес ответственности", - добавил он.
Карнаухов выразил надежду, что ситуация "даст импульс" и другим расследованиям. По его мнению, логичным будет рассмотреть деятельность депутата, который в пандемию призывал к митингам на Пушкинской площади Москвы, с точки зрения нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области
Вчера, 11:38
Депутата Рашкина поймали под Саратовом с тушей лося в машине
 
РоссияПроисшествияСаратовская областьВалерий РашкинГосдума РФКПРФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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