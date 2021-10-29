https://ria.ru/20211029/rashkin-1756859777.html

Рашкин сам был за рулем машины с тушей лося в багажнике, заявили в полиции

Рашкин сам был за рулем машины с тушей лося в багажнике, заявили в полиции - РИА Новости, 29.10.2021

Рашкин сам был за рулем машины с тушей лося в багажнике, заявили в полиции

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был за рулем автомобиля, в котором обнаружили разделанную тушу лося, следует из пояснений пресс-службы регионального... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T14:10

2021-10-29T14:10

2021-10-29T15:06

валерий рашкин

происшествия

саратовская область

госдума рф

кпрф

россия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин был за рулем автомобиля, в котором обнаружили разделанную тушу лося, следует из пояснений пресс-службы регионального главка МВД.Ранее парламентария поймали в Саратовской области. Он заявил, что наткнулся на убитое животное, гуляя в лесу, и решил взять его домой. При осмотре машины нашли топор и два ножа со следами крови. Как рассказали РИА Новости в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, ночью на территории угодий была слышна стрельба."На месте происшествия обнаружили автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения, водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался, соответственно, на него был составлен протокол по статье 12.26 КоАП России. Пассажир был 1972 года рождения", — сказали в пресс-службе.По данным на сайте КПРФ, Рашкин родился 14 марта 1955 года.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (пункт "а" части 1 статьи 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопросы нужно перенаправить правоохранителям и природоохранным ведомствам.

https://ria.ru/20211029/rashkin-1756861739.html

саратовская область

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валерий рашкин, происшествия, саратовская область, госдума рф, кпрф, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина