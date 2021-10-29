https://ria.ru/20211029/rashkin-1756836233.html

В Кремле прокомментировали обвинения Рашкина в браконьерстве

В Кремле прокомментировали обвинения Рашкина в браконьерстве - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле прокомментировали обвинения Рашкина в браконьерстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием депутата Валерия Рашкина за незаконную охоту в Саратове, заявил, что... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:48

2021-10-29T12:48

2021-10-29T20:26

политика

валерий рашкин

саратовская область

дмитрий песков

госдума рф

кпрф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием депутата Валерия Рашкина за незаконную охоту в Саратове, заявил, что вопросы нужны перенаправить правоохранителям и главным природоохранным ведомствам.В комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области ранее сообщили, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пойман в регионе с тушей убитого лося в машине, в полицию подано заявление о незаконной охоте."Мы видели сообщения в СМИ — это первое. Собственно, наши правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этике Госдумы и самого охотника", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211029/deputat-1756829056.html

саратовская область

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политика, валерий рашкин, саратовская область, дмитрий песков, госдума рф, кпрф, дело о незаконной охоте с участием рашкина