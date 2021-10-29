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Депутата Рашкина поймали под Саратовом с тушей лося в машине
Депутата Рашкина поймали под Саратовом с тушей лося в машине - РИА Новости, 29.10.2021
Депутата Рашкина поймали под Саратовом с тушей лося в машине
В Саратовской области поймали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в его машине лежала туша лося, сообщили РИА Новости в региональном комитете охотничьего... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:38
2021-10-29T12:18
саратовская область
валерий рашкин
происшествия
госдума рф
кпрф
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САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. В Саратовской области поймали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в его машине лежала туша лося, сообщили РИА Новости в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.Собеседник агентства рассказал, что ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба."Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, один из которых был Рашкин Валерий Федорович. &lt;...&gt; В машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было", — добавил он.Также при осмотре нашли топор и два ножа со следами крови. Рашкин сказал, что наткнулся на уже убитого лося, когда гулял в лесу, и решил взять его домой. От медосвидетельствования парламентарий отказался.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период.
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саратовская область, валерий рашкин, происшествия, госдума рф, кпрф
11:38 29.10.2021 (обновлено: 12:18 29.10.2021)
 
Депутата Рашкина поймали под Саратовом с тушей лося в машине

Депутата от КПРФ Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине

Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области
Депутат Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерий Рашкин с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. В Саратовской области поймали депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, в его машине лежала туша лося, сообщили РИА Новости в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.
Собеседник агентства рассказал, что ночью на территории охотничьих угодий областного общества охотников и рыболов была слышна стрельба.
"Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, один из которых был Рашкин Валерий Федорович. <...> В машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было", — добавил он.
Также при осмотре нашли топор и два ножа со следами крови. Рашкин сказал, что наткнулся на уже убитого лося, когда гулял в лесу, и решил взять его домой. От медосвидетельствования парламентарий отказался.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК). Наказание предусматривает либо штраф до полумиллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же период.
 
Саратовская областьВалерий РашкинПроисшествияГосдума РФКПРФ
 
 
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