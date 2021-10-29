https://ria.ru/20211029/privatizatsiya-1756720642.html

Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов

Как приватизировать квартиру 2021: сколько стоит, документы, условия и сроки

Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов

Приватизация квартиры в 2021 году — бесплатная передача государственного имущества в частные руки. Как оформить документы, кто не имеет права приватизации,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:57

2021-10-29T12:57

2021-10-29T13:45

жилье

приватизация

квартира

россия

собственность

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Приватизация квартиры в 2021 году — бесплатная передача государственного имущества в частные руки. Как оформить документы, кто не имеет права приватизации, какие налоги придется платить — в материале РИА Новости.ПриватизацияКаждый россиянин имеет право раз в жизни приватизировать жилплощадь, принадлежащую государству или муниципалитету, которую он занимает по договору социального найма."Приватизация жилых помещений — бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде", — отмечает Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы.Закон"В июле 1991 года был принят ныне действующий закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991 года № 1541-1. Согласно его современным условиям, каждый гражданин России имеет право один раз в жизни приватизировать жилое помещение", — рассказывает Юлия Грызенкова.УсловияУчаствовать в приватизации жилья может каждый гражданин, зарегистрированный в нем, при соблюдении определенных условий.Для жилья"В приватизации может участвовать помещение, в котором гражданин проживает на основании договора социального найма в государственных и муниципальных домах, включая находящиеся в хозяйственном ведении предприятий или управлении учреждений (ведомственный фонд)", — говорит Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Нельзя приватизировать жилые помещения:Квартира не может быть приватизирована частично (если, например, выступил против один из проживающих), так как это единый объект недвижимости.Если сделка была произведена нанимателями, находящимися в браке, и один из супругов отказался от доли, единоличным собственником становится второй супруг. При разводе такое жилье делится не будет.Для человека"Воспользоваться приватизацией могут только граждане Российской Федерации, при наличии согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жилые помещения могут быть переданы в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц (в том числе несовершеннолетних)", — отмечает Дмитрий Бухарин.Не могут участвовать в приватизации помещения те, кто:Право на процедуру сохраняется у тех, кто служит на данный момент в армии, отбывает срок в местах заключения, работает вахтовым методом.Плюсы и минусыК положительным сторонам приватизированного жилья можно отнести:"Главным преимуществом является то, что вы бесплатно получаете право собственности на квартиру и в дальнейшем сами распоряжаетесь жильем. Вы можете его оставить в наследство, зарегистрировать новых жильцов, продать, подарить, сдать в аренду, сделать перепланировку, поменять его на другое имущество и прочее", — рассказывает Кирилл Воробьев."Приватизированное жилье можно завещать, подарить или продать, в то время как оставить в пользовании семьи социальную квартиру или дом можно, только если получится зарегистрировать нового жильца в соответствии с действующими правилами регистрации по месту постоянного жительства", — добавляет Юлия Грызенкова."Главным плюсом приватизации жилья является отсутствие необходимости приобретать его", — отмечает Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".Вместе с тем в приватизации можно усмотреть отрицательные стороны:"В отношении частного жилья начинают начисляться налоги, могут не предоставляться какие-либо льготы по коммунальным услугам, приватизированное жилье нужно страховать, так как в случае его утраты или повреждения в результате пожара или стихийного бедствия предполагается, что собственник сам будет решать эти вопросы. Самое опасное — мошенничество с приватизированным жильем пенсионеров", — говорит Юлия Грызенкова.ДокументыДокументы, необходимые для приватизации:Дмитрий Бухарин добавляет: "Иногда могут понадобиться дополнительные документы:Как приватизировать квартируЧтобы приватизировать квартиру, нужно подать заявление на передачу помещения в собственность и приложить пакет документов в уполномоченный орган (например, департамент имущественных отношений, комитет по управлению городским имуществом) или МФЦ. Жители столицы могут оформить заявку на официальном сайте мэра Москвы.ЦенаПриватизация бесплатна, расходы потребуются только для оформления документов.Юлия Грызенкова уточняет: "Оплата процедур — государственная пошлина за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, оплата оформления поэтажного плана и техпаспорта, кадастровая выписка, нотариальные услуги при необходимости — в итоге может составить от нескольких тысяч до 10-15 и более тысяч рублей, в зависимости от объема и количества документов, числа жителей, срочности и региона".Сроки"Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов", — отмечает Денис Гришин.ОтказОтказать в приватизации квартиры могут в следующих случаях:Комментарии экспертов"В законе предусмотрена норма о расприватизации, которой не так часто, но все же пользуются российские граждане", — говорит Юлия Грызенкова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, приватизация, квартира, россия, собственность