https://ria.ru/20240305/privatizatsiya-1756720642.html

Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов

Как приватизировать квартиру 2024 сколько стоит, документы, условия и сроки

Приватизация квартиры: кому положена, сколько стоит, советы юристов

Приватизация квартиры в 2024 году — бесплатная передача государственного имущества в частные руки. Как оформить документы, кто не имеет права приватизации,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:41

2024-03-05T13:41

2024-03-05T13:41

жилье

приватизация

квартира

россия

собственность

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Приватизация квартиры в 2024 году — бесплатная передача государственного имущества в частные руки. Как оформить документы, кто не имеет права приватизации, какие налоги придется платить — в материале РИА Новости.ПриватизацияКаждый россиянин имеет право раз в жизни приватизировать жилплощадь, принадлежащую государству или муниципалитету, которую он занимает по договору социального найма."Приватизация жилых помещений — бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде", — отмечает Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы."Приватизация жилья стала возможной еще в бывшем СССР в самом конце 1980-х годов. В первое и достаточно непродолжительное время действовали правила о выкупе жилья, но ими воспользовались немногие", — уточнила Юлия Грызенкова, доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости в Финансовом университете при Правительстве России.Закон"В июле 1991 года был принят ныне действующий закон Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991 года № 1541-1. Согласно его современным условиям, каждый гражданин России имеет право один раз в жизни приватизировать жилое помещение", — рассказывает Юлия Грызенкова.УсловияУчаствовать в приватизации жилья может каждый гражданин, зарегистрированный в нем, при соблюдении определенных условий."Приватизировать могут все законно живущие на данных квадратных метрах", — отмечает Кирилл Воробьев, начальник юридического отдела ООО "Земельный юрист".Для жилья"В приватизации может участвовать помещение, в котором гражданин проживает на основании договора социального найма в государственных и муниципальных домах, включая находящиеся в хозяйственном ведении предприятий или управлении учреждений (ведомственный фонд)", — говорит Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".Нельзя приватизировать жилые помещения:Квартира не может быть приватизирована частично (если, например, выступил против один из проживающих), так как это единый объект недвижимости.Если сделка была произведена нанимателями, находящимися в браке, и один из супругов отказался от доли, единоличным собственником становится второй супруг. При разводе такое жилье делится не будет. Однако, по словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Евгения Корнеева, при отказе от участия в приватизации, бывший член семьи сохраняет право пользования квартирой.Для человека"Воспользоваться приватизацией могут только граждане Российской Федерации, при наличии согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жилые помещения могут быть переданы в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц (в том числе несовершеннолетних)", — отмечает Дмитрий Бухарин."Участие несовершеннолетних не исчерпывает их право на приватизацию и, достигнув совершеннолетия, такой гражданин может приватизировать другое помещение", — уточняет Юлия Грызенкова.Не могут участвовать в приватизации помещения те, кто:Право на процедуру сохраняется у тех, кто служит на данный момент в армии, отбывает срок в местах заключения, работает вахтовым методом.Плюсы и минусыК положительным сторонам приватизированного жилья можно отнести:"Главным преимуществом является то, что вы бесплатно получаете право собственности на квартиру и в дальнейшем сами распоряжаетесь жильем. Вы можете его оставить в наследство, зарегистрировать новых жильцов, продать, подарить, сдать в аренду, сделать перепланировку, поменять его на другое имущество и прочее", — рассказывает Кирилл Воробьев."Приватизированное жилье можно завещать, подарить или продать, в то время как оставить в пользовании семьи социальную квартиру или дом можно, только если получится зарегистрировать нового жильца в соответствии с действующими правилами регистрации по месту постоянного жительства", — добавляет Юлия Грызенкова."Главным плюсом приватизации жилья является отсутствие необходимости приобретать его", — отмечает Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".Вместе с тем в приватизации можно усмотреть отрицательные стороны:"В отношении частного жилья начинают начисляться налоги, могут не предоставляться какие-либо льготы по коммунальным услугам, приватизированное жилье нужно страховать, так как в случае его утраты или повреждения в результате пожара или стихийного бедствия предполагается, что собственник сам будет решать эти вопросы. Самое опасное — мошенничество с приватизированным жильем пенсионеров", — говорит Юлия Грызенкова."Если у вас нет финансовой возможности для этого, то стоит повременить с приватизацией", — советует Андрей Лихачев.ДокументыДокументы, необходимые для приватизации:Дмитрий Бухарин добавляет: "Иногда могут понадобиться дополнительные документы:Как приватизировать квартируЧтобы приватизировать квартиру, нужно подать заявление на передачу помещения в собственность и приложить пакет документов в уполномоченный орган (например, департамент имущественных отношений, комитет по управлению городским имуществом) или МФЦ. Жители столицы могут оформить заявку на официальном сайте мэра Москвы.Приватизация квартиры через МФЦ в 2024 году — наиболее удобный способ получить услугу, в многофункциональном центре можно как подать документы на разрешение Жилищного комитета, так и внести жилье в реестр недвижимости. Для этого необходимо:ЦенаПриватизация бесплатна, расходы потребуются только для оформления документов."Сама процедура производится бесплатно, но для регистрации прав собственности нужно заплатить государственную пошлину в две тысячи рублей", — говорит Кирилл Воробьев.Юлия Грызенкова уточняет: "Оплата процедур — государственная пошлина за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, оплата оформления поэтажного плана и техпаспорта, кадастровая выписка, нотариальные услуги при необходимости — в итоге может составить от нескольких тысяч до 10-15 и более тысяч рублей, в зависимости от объема и количества документов, числа жителей, срочности и региона".Сроки"Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов", — отмечает Денис Гришин."Однако в целом на всю процедуру уходит от трех до пяти месяцев с учетом сбора документов, рассмотрения заявления, оформления и регистрации права собственности", — говорит Кирилл Воробьев.ОтказОтказать в приватизации квартиры могут в следующих случаях:Комментарии экспертов"В законе предусмотрена норма о расприватизации, которой не так часто, но все же пользуются российские граждане", — говорит Юлия Грызенкова."Помещения, в которых проживают только несовершеннолетние младше 14 лет, приватизируются по заявлению родителей (усыновителей) с разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе этих органов. В случае смерти родителей или утраты их попечения, органы опеки, руководители учреждений для детей-сирот, опекуны, приемные родители или другие законные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев должны оформить договор передачи жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — рассказывает Дмитрий Бухарин. — На руках у гражданина по окончании всех проведенных операций остается договор передачи жилого помещения в собственность, а наличие у него права на переданное жилье удостоверяется выпиской из ЕГРН".Изменения в 2024 годуИзначально планировалось продлить действие программы приватизации до конца 2023 года, но по инициативе президента Владимира Путина для россиян отменены временные лимиты бесплатной приватизации жилого фонда. Закон от 22.02.2017 №14-ФЗ снял все ограничения по срокам бесплатной приватизации. У жителей Подмосковья появилась возможность приватизировать жилье онлайн. Для этого достаточно оформить электронное заявление на региональном портале госуслуг. В случае положительного решения договор о приватизации будет автоматически зарегистрирован в Росреестре.Кроме того, все граждане теперь могут подавать документы для приватизации и регистрировать право собственности на квартиру в МФЦ.

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жилье, приватизация, квартира, россия, собственность